孩子要自己面對人生課題

2018年10月30日 04:11 中國時報 李萬吉

在一場老同學的聚會中，一位媽媽抱怨孩子上了高中，成績一落千丈，第一次段考只有社會科及格，滿心憂慮的說不知該怎麼辦？這時一旁的同學突然找出一張以前高中的全班成績單，結果這位抱怨孩子的媽媽當年也好不到哪兒去，數學只考了二十幾分，國文也一樣不及格，大家不禁大笑，頓時發現以前的成績跟後來的成就似乎沒有太大的關連。

父母普遍是很健忘的，他們會忘記自己小時候也曾討厭或不擅長某些科目，卻又期待孩子每科都要很好；會忘了青少年時不喜歡被嘮叨，卻又忍不住想多唸孩子幾句；也常忘了孩子已經長大，卻還是當做三歲孩童般在呵護提醒，處處幫孩子做決定，不管孩子喜不喜歡、願不願意！

當然，家長也有記性很好的，他們會記得自己年輕時的豐功偉業，記得自己曾因為某些作為而得到好處，所以想要孩子也能走一樣的成功之路；或者牢記自己曾受過的傷，吃過的虧，因此希望孩子要避開風險，別重蹈覆轍。只不過，家長還是忘了，時空已改變，孩子的能力和個性也不盡相同，一心想複製過去的成功經驗，可能反成為守舊的包袱；執意避開以往失敗的風險，也可能形成孩子發展的限制。

孩子就是獨立的個體，不是父母的複製品，也不是父母的新產品，家長對孩子當然會有期待，但最好轉換成愛與信任，支持與陪伴，幫助孩子建立自己的想法和目標，培養良好的性格和能力，然後勇敢地走出符合自己期待的路。其他的問題，就讓孩子自己去面對。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)