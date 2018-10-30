苗栗翻轉 成無人機飛手搖籃

2018年10月30日 04:11 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗縣府29日舉辦「Miaoli Yes! Youth Go! 青年返鄉．翻轉苗栗暨107年創業培訓實戰計畫」成果發表會，展示8項青年發展政策及實戰培訓成果，深化青年全方位多元能量，鼓勵年輕一輩洄鄉創業扎根，活化在地發展。

8項青年幸福力有感政策，分別為鼓勵參與公共事務、人才培育、提供創就業服務、開創展售推平台、輔導職涯適性發展、帶動地方創業青年洄鄉、拓展國際視野、籌辦交流與活動。另「2018年創業實戰培訓實戰計畫」培育出30位無人機飛手，現場播映學員48小時訓練的航拍剪輯成果，有趣不失專業。

勞青處長彭德俊表示，多項青年計畫已展開，包括青年事務委員會首採網路票選及區域保障名額雙機制、以戶外野餐形式辦理青年論壇與山城3青交流活動等，引進專業輔導團隊提供創業一條龍及一站式服務。

育才方面「無人機產業創新與發展計畫」產出超過50項成果，且首創4項全國第一，包含全國第一個訂定無人機飛航管理辦法的縣市政府、辦理全國第一場的無人機空拍攝影大賽及無人機競速大賽，及首開全國無人機人才培訓課程。

近期在特色館落成的2號基地以品牌育成聚落為目標，提供6處進駐場域，另爭取客委會「後生添手團計畫」，辦理5大主題假日青年市集及透過直播開創多元化的青年展、售、推平台，有效協助在地青年行銷推廣產品。

(中國時報)