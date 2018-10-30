苗栗翻轉 成無人機飛手搖籃

友善列印
中國時報
巫靜婷／苗栗報導

苗縣府29日舉辦「Miaoli Yes! Youth Go! 青年返鄉．翻轉苗栗暨107年創業培訓實戰計畫」成果發表會，展示8項青年發展政策及實戰培訓成果，深化青年全方位多元能量，鼓勵年輕一輩洄鄉創業扎根，活化在地發展。

8項青年幸福力有感政策，分別為鼓勵參與公共事務、人才培育、提供創就業服務、開創展售推平台、輔導職涯適性發展、帶動地方創業青年洄鄉、拓展國際視野、籌辦交流與活動。另「2018年創業實戰培訓實戰計畫」培育出30位無人機飛手，現場播映學員48小時訓練的航拍剪輯成果，有趣不失專業。

勞青處長彭德俊表示，多項青年計畫已展開，包括青年事務委員會首採網路票選及區域保障名額雙機制、以戶外野餐形式辦理青年論壇與山城3青交流活動等，引進專業輔導團隊提供創業一條龍及一站式服務。

育才方面「無人機產業創新與發展計畫」產出超過50項成果，且首創4項全國第一，包含全國第一個訂定無人機飛航管理辦法的縣市政府、辦理全國第一場的無人機空拍攝影大賽及無人機競速大賽，及首開全國無人機人才培訓課程。

近期在特色館落成的2號基地以品牌育成聚落為目標，提供6處進駐場域，另爭取客委會「後生添手團計畫」，辦理5大主題假日青年市集及透過直播開創多元化的青年展、售、推平台，有效協助在地青年行銷推廣產品。

(中國時報)

孩子要自己面對人生課題 關懷新住民配偶 玉井開課送暖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。