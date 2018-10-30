66路全電動公車 今明免費試乘

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中國時報
／台北報導

台北市首條全電動公車路線上路！欣欣客運營運的66路線配置12輛車，由木柵動物園開往松山車站，月底前免費試乘，11月開始收費。市長柯文哲29日強調，北市推動速度算六都之末，但有信心未來會變第一，目標4年內推出400輛電動公車，響應綠運輸。

北市推出首批電動公車，遭外界質疑進度遠落後五都，柯文哲坦言，過去電動公車使用率不高，上路一段時間就取消，但這次有信心，半年後看使用狀況就知道。他昨試乘回市府，笑說在車內沒什麼感覺，對降低外在環境汙染較有幫助，未來會鼓勵搭乘量最大幹線公車換成電動公車。

事實上，北市多年前曾試辦過電動公車，但因電池續航力不足，車輛造價、維護成本高，最後失敗收場。如今捲土重來，引進全新電動車款，車身淨重12噸，為全球最輕的12米電動大巴，爬坡力大於30％，時速最高110公里，每次充電可跑250公里，每個座位都配有USB充電插座，未來還會設置wifi。

66公車路線從動物園發車，行駛信義快速道路到松山車站，沿途行經政大、文山運動中心、台北101等地，共經過11所學校、4個捷運車站、貓空纜車站和5大商圈，並與4條幹線公車交會，往返一趟約31.5公里，平日班距約20分鐘，假日則30分鐘一班。

為鼓勵業者使用電動公車，北市將過去每車最高150萬購車補助，改為每公里5元的里程補貼，跑愈多補助愈多，預估跑8年可獲200萬補助。

(中國時報)

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