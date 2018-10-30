防養殖業蟲蟲危機 行動診療車出巡

秋冬交替，氣溫驟降，水產養殖容易出現寄生蟲疾病。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

近來是秋冬季節交替之際，風勢增強加上氣溫驟降，是水產養殖業寄生蟲疾病的好發期，若魚塭飼養密度過高、漁民投餌過量，都會造成水質惡化、寄生蟲大量滋生造成魚隻死亡、賣相不佳，台南市動保處呼籲漁民應密切監控魚隻生理狀況，有異狀即送檢，以降低可能的經濟損失，並多利用動保處提供的水質檢測及水產疾病檢驗服務。

南市動保處指出，秋冬季節交替是寄生蟲疾病好發時期，其中以混合淡鹹水養殖的魚類最容易受到包括圓鞭毛蟲、海水白點蟲、海水車輪蟲等寄生蟲感染，魚隻會出現食慾下降、磨擦池底、集體浮於水面或水車前等症狀，嚴重時因缺氧死亡。

動保處表示，養殖漁民平時應加強水質管理工作，隨時觀察魚隻攝食情況，如發生食慾減退，應儘速採樣送檢，把握初期感染時機，早期發現、早期治療，初期感染時治療及蟲量控制效果最佳，以免發生大量死亡現象，動保處也建議，漁民應定期為魚隻做「健檢」，發現感染後除正確用藥，並暫時停止引入海水，淡化養殖水的鹽度，增加水車以提升溶氧量，維持良好水質。

南市動保處在周一到周五上班日，在新營區及中西區忠義辦公室均提供魚病檢診及水質檢測服務，每周二、四上午在北門水產動物疾病檢驗中心駐診，並派遣水產動物行動診療車在安南區城西里、四草里活動中心定點巡迴服務，請養殖漁民多加利用。

(中國時報)

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