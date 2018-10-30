接學童發臨時牌停車 礙難實行

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中國時報
／台北報導

北市國小多設有家長接送區，讓家長臨時停車，方便接送孩子。有民眾向市議員高嘉瑜投訴，許多國小附設幼兒園要求家長需到班上簽名確認身分，等到接到孩子，車輛早已被開單、拖吊，她建議市府研議一套機制，由警衛發放臨時牌以供辨識；對此，教育局和交通警察大隊均認為實務上難以施行。

為方便家長接送孩子，各國小多設有接送區，並畫設黃實線，限定上下學時間可臨時停車。而根據道路管理處罰條例，臨停以不超過3分鐘為限，且駕駛應在車上，保持可立即行駛狀態。

不過，有家長向高嘉瑜反映，部分國小附幼規定家長一定要到班上簽名，確認身分才能接小孩，不得已只好把車丟在接送區，等接完孩子出來，車早就被開單、拖吊，像南港玉成、修德國小都有類似情形，建議教育局發文各校製作臨時牌，放置擋風玻璃前當作辨識，並可採限時方式，避免有家長領牌後長占接送區。

對此，教育局學前教育科長吳青娟表示，製作接送牌很容易，但後續會有複製、濫用等管理問題，還要顧及道路交通管理條例規範。事實上，除非並排擋到其他車輛，否則警察通常不會在上下學時段特別開單，後續會了解狀況，並與交大研議可行性。

交大執法組長顏三隆則說，家長接送區立意就是增加臨停轉換率，發放臨時牌會與現行法律有衝突，施行上有困難，建議朝學校周邊停車空間去規畫。

(中國時報)

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