習安握手，台灣何處去

2018年10月30日 04:11 中國時報 張亞中

日本首相安倍晉三與習近平見面了。對於台灣而言，有兩個問題產生，一是習、安都可見面，為何兩岸關係不能破冰？一是台日關係會如何發展？

基於安全與經貿需要，安倍早就期望與習近平改善關係，但是基於歷史、釣魚台等種種因素，北京冷淡以對。眾所周知，日前習安見面，中日關係改善的背後推手是美國的川普。在中美貿易戰已經延伸為美國的全球霸權保衛戰、華府已開啟以北京為敵人的新冷戰序曲時，北京也必須審時度勢，暫時放下與日本的宿怨，全面應戰。「拉攏次要敵人、打擊主要敵人」是北京長久一貫的戰略原則，「拉近制遠」，是北京運用區域合作對抗美國全球打擊的必要反制。因而，習近平與安倍不僅見面，也開啟了新一輪的合作。

這是一場標準「合縱連橫」的國際權力運作遊戲，這裡面沒有情感，也沒有理想，更沒有價值，而純粹是利益交換與權力需要。中日雙方均有默契，核心爭議暫時擱到一邊，這一階段各取所需。在全球新冷戰時刻，雙方都有需要對方、與被對方需要的價值。

兩岸呢？習安都可以見面了，兩岸為何不行？答案當然是「難」。原因很簡單，先不要說「九二共識」中的「反對台獨」是北京的核心利益，在民進黨不接受九二共識的情形下，北京無法與台北恢復互動。更重要的是，在目前的新冷戰格局、中美全面對抗下，台灣沒有被大陸需要的價值。一是源於蔡英文對美國的「一面倒」政策，二是民進黨完全沒有意願與力量來向美國說「不」。三是蔡英文兩岸關係的基調就是「敵」與「離」。擁有這三種特質的民進黨政府，完全不符合北京「合縱連橫」的需要。

另一個問題，自認對台灣最友好的日本都向大陸示好了，台灣怎麼辦？是繼續自我欺騙的認為，日本對台灣才是最友好？還是認清日本從來沒有、將來也不會把台灣視為盟友的事實。

如果民進黨人願意讀一讀歷史，就會了解，在政府退出聯合國後，第一個搶著與北京建交的友邦國家就是日本，奉行「一中政策」迄今從未改變。真不知民進黨是如何得出日本政府會支持「台獨」的邏輯？中國大陸在朝鮮半島對北韓的影響力，可以為日本的國土安全助益；中國大陸的廣大經濟市場，可以滿足日本企業家的需求。對日本而言，台灣能夠滿足日本什麼？能夠大於中國大陸嗎？唯一有用的可能就是，讓日本人的教科書裡面寫著：一群曾經被日本殖民50年的台灣人民，迄今仍然對日本感念不已，以證明日本殖民統治的功勞與正當。但是，就憑這一點，需要為了台灣而與北京為敵嗎？

民進黨對日本有一種先天出自內心的友好與認同，他們從骨子裡面把日本當成自己人，這蒙蔽了他們對日本應有的正確判斷；蔡英文等以台獨為理念的民進黨人，他們對中國大陸有一種後天敵視感的「政治正確」，他們根本就是要去中國化，其結果也就必然視中國為敵人。

從蔡英文等民進黨人的認知迷惘與錯亂，就可以知道：為何習安都可以會面，但是民進黨蔡英文治理下的兩岸關係不會好轉；為何蔡英文這一群人會失望，因為日本不會像他們愛日本一樣地愛台灣。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)