韓國瑜現象是民進黨造就的

2018年10月30日 04:11 中國時報 林祖嘉

從被提名時的默默無名，到現在在國內政壇上掀起一陣旋風，辜且不論最終選舉的結果會是如何，「韓國瑜現象」在台灣選舉的歷史上必然會留下一筆，讓未來的學者仔細去探討此一現象的成因，以及其對於未來台灣選舉與政治發展上的影響。本文想從經濟與政治的兩個層面，來說明造成高雄的民心（甚至全台灣人的民心）快速倒向韓國瑜的主要理由有哪些。

從經濟層面來看，韓國瑜的政見很簡單：「貨賣得出去、人進得來、高雄發大財！」雖然是很簡單的一句話，卻字字打到高雄經濟的痛處。高雄市從謝長廷到花媽市長，民進黨政府連續執政20年，投入建設的硬體與經費其實是非常多的，包括高雄捷運系統、輕軌、高雄展覽館、駁二特區，一直到最近才完工的衛武營文化中心等，尤其是在花媽時代的這些重大建設，讓高雄市累積背了全國各縣市中最多的3000億負債。問題是，這些重大建設所帶來的成效是如何呢？我們相信高雄市民應該心裡非常清楚。

先看「人進不來」的問題。過去20年以來，高雄市強調硬體建設，卻沒有一個完整的產業發展政策，在加工出口區沒落之後，高雄的整體產業發展就一蹶不振，再加上原本繁榮興盛的高雄港在中國大陸幾個港口的夾殺下，全球排名由原本的第3名直直落到第十幾名。尤其是港市合一之後，高雄港交給高雄市政府管理，轉向觀光與文創等發展方向，更是讓原本傳統運輸交通功能大打折扣，也直接影響了許多的就業。在產業發展無力，港口業務又日漸萎縮的情況下，高雄無法提供有競爭力的薪資和就業機會，有能力的年輕人就向台北發展，很自然地形成了「北漂」的問題。

其實全台灣都有北漂的問題，但是高雄市有她的天然條件，她的北漂問題相對於其他縣市應該是比較輕微才是，現在卻成為韓國瑜競選的重要政見之一，可見高雄市的北漂問題有多嚴重！

導致人進不來的另外一個問題是最近發生的，主要是因為民進黨的兩岸政策有許多問題，其中一個嚴重的影響最是導致陸客來台人數銳減，而高雄市的觀光產業受到的衝擊絕對不比其他城市來得少。最近高雄市的一些觀光夜市來客人數大幅減少，其中原本陸客最多的六合夜市受到的影響最為明顯。不但如此，陸客不來產生的負面效應還擴大到高雄市各個商圈，包括人潮最多的新崛江商圈都可以看到許多店面招租的廣告。這些現象在以前是很難想像的事。

再看「貨出不去」的問題。受到中國大陸的幾個重要港口發展的擠壓，長期下高雄港的貨運與轉運開始沒落，尤其是一些過去貨運的定期航班現在都開始改走大陸的港口，使得高雄市（甚至全台灣）的商品運輸與轉口都變得比較不容易。

再看近期的發展，原本屬於高雄縣區生產的許多農產品，在過去兩岸關係不錯的情況下，得以銷往大陸，現在兩岸關係惡化，也導致高雄的許多水果和農產品無法再銷往大陸，結果造成高雄農民的經濟與收入受到影響。

另外，從政治與市政的層面來看，幾年前高雄市發生嚴重的氣爆問題，結果只有幾個負責的局長下台，然後不久這幾個人卻都高升到中央去任職更高的官，這是所謂政務官應該負的責任？最近，高雄市發生大淹水，卻完全沒有人需要為淹水負責，然後，水退了之後，高雄市的路面出現5000多個坑洞，讓人很難想像道路的品質是如何通過驗收的？在面對這麼多市政上的問題，高雄人是否該認真想想，是否真該換個人做做看？

其實民主政治偉大的地方就在於，人民是當家做主的，當人民覺得這個人或是政黨做得不好，就應該想要換人做做看，這就是民主可貴之處。

「韓國瑜現象」與其說是英雄造時勢，其實更像是時勢造英雄，就是因為高雄的施政和經濟出了許多的問題，才讓韓國瑜有機可趁！不論最後的選舉結果如何，我們希望「韓國瑜現象」能夠持續存在，台灣的人民要讓所有的政治人物知道，「拚施政、拚經濟」才是爭取民眾支持的唯一方式，否則的話，人民在選舉時可能會隨時翻盤！

（作者為國立政治大學經濟系教授）

(中國時報)