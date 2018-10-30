轉型正義不是要審判歷史

2018年10月30日 04:11 中國時報 黃光國

台北市長柯文哲在北投眷村文化座談會上說：他曾經問過諾貝爾和平獎得主華勒沙：「你當總統那天，發現手下官員99%是共產黨員，你怎麼處理？」華勒沙的回應是：「如果你一定要在團隊裡分出敵人，你永遠搞不完。」所以轉型正義有三個層次，首先是解決現在的問題，接著預防以後再發生，第三才是追究責任。「如果轉型正義第一是追究責任，那就搞不完了。」

黨產會發言人施錦芳對此回應：柯文哲的說法好像殺人只要悔改，就可以不要追究刑責，政治人物有這樣的核心理念，「應該很危險吧」。

施錦芳的談話反映出當今綠營高層的執政心態。所以蔡英文就任總統後的第2年就在琉球「和平祈念公園」內，建立了一個由她署名的「台灣之塔」，碑文上說：這是「為悼念二次大戰獻身沙場的台灣戰士」，因為「台灣戰士崇高志節，埋沒七十年無以彰顯」。

這個說法表示：建立「台灣之塔」，是為了要替那些懷有「崇高志節」而「獻身沙場」的「台灣戰士」作翻案文章，充分代表了綠營的「轉型正義觀」。事實上，日據時代，日本殖民政府認為當兵是日本男兒的「本望」，台灣人並沒有資格當日本兵，二次大戰之初，台灣人只能當「軍伕」或是「軍屬」，到中國大陸幫日本軍隊作後勤支援或是翻譯的工作。「台灣之塔」的碑文上說「日台戰士，皆為同袍，生死與共，榮辱同擔」，綠營的這種「轉型正義」，難道不是往自己臉上貼金嗎？

在中國的戰場上，台籍戰士是不准攜帶武器的，因為怕他們立場不穩，萬一民族意識覺醒，可能槍口倒向。1943年，太平洋戰爭逆轉，日本殖民政府才開始在台灣徵「志願兵」。到南洋的志願兵是可以攜帶武器的，他們通常是在戰俘營前站衛兵，必要時也會在日本軍官的命令下虐殺戰俘。在戰後盟軍的軍法審判中，有173個台籍「日本兵」被起訴，其中26人因為曾經射殺或剌殺戰俘被判處死刑，另外7人一審被判死刑，再審改判10年徒刑。

碑文上說：台籍戰士「犧牲一己性命守護他人之義舉，不應被後人遺忘」，這種說法不但完全否定戰後盟軍的軍法審判，而且擺明了綠營的基本立場是要擁抱日本軍國主義，完全不管當年台灣人民被迫當兵，甚至在日本軍官暴力威脅下被迫殺人的苦衷，最後還要在盟軍的軍事法庭中賠上性命！這是台灣人民所要的「轉型正義」嗎？

綠營再度執政之後，以為「權力就是真理」，掌握了政治權力就可以扮演上帝，就可以不顧歷史事件發生時的情境脈絡，由今天的當權者重新判定歷史事件的是非對錯。這樣的「轉型正義」觀已經把台灣社會搞得四分五裂。綠營高層堅決抱持這樣的「核心理念」，難道還不夠危險嗎？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)