國文要考的是人文素養

2018年10月30日 04:11 中國時報 周玉山

不久以前，考選部提案，國家考試專技人員的國文科，改為多元型式的作文，即考兩篇不同性質的試題，各占50分。小組審查會通過此案，並附帶決議，衡鑑3年後，檢討評量綜效。由於茲事體大，在此略加說明。

專技人員考試國文試題的變革，應驗了趙翼的看法：「預支五百年新意，到了千年又覺陳。」國考預支10年的新意，到了20年又覺得陳舊，所以必須檢討，與時俱進。考選部願意接受挑戰，值得肯定；我最肯定的就是未廢考國文。英文不好，出國寸步難行；國文不好，何以安身立命？學生畢業後來信說，最記得我的一句話，就是「中文英文加專業，足以受惠一生。」我三復斯言，請應考人參採。

多元型式的作文試題，看似新穎，其實兼顧古典與現代，且不僅限於文學。考試的目標有四：一、書寫表述，二、統整判斷，三、情境感受，四、人文關懷。此已跳脫昔日一句古文、試申其意的命題方式，激盪應考人的腦力，開拓他們的思維，縱然不能圓滿，也能安頓多數人的試卷。所以，應考人更要廣泛求知，博聞強記，養成天天閱讀的習慣。《南史》說：「一事不知，以為深恥。」現代的知識浩如煙海，任何人都不可能萬事通達，但是擴大專業，充實知識，皆為操之在己的事，何樂而不為？

考選部提到，要評量應考人的語文理解應用、邏輯思考、人文素養等博雅能力。《楚辭》有「博雅好古」之說，《昭明文選》則謂「博雅君子」，皆指學問淵博、節操高尚的人。英文的liberal education，辭典譯為通才教育或通識教育，也有人稱之博雅教育，與專門職業教育相對，著重人格的培養，正是孔子強調的君子教育。《論語》五百則，有一百多處出現君子，第一則就說：「人不知而不慍，不亦君子乎？」因此，孔子的天靈有知，會很高興這樣的試題。

孔子主張的六藝之教，禮樂射御書數六者，不但文理兼備，而且文武雙全。我過去任教的大學，開了兩百多門通識課，規定在人文學、社會科學、自然科學等領域，都要修課，獲有學分，否則不能畢業。的確，知識人即使無法做到學問淵博，至少也要常識豐富，國考如果造就應考人有學問，受到社會的尊敬，也是功德一件。

國考的國文科可以準備嗎？這是許多人的困惑。除了日積月累的功夫，作文還是有要訣。一、先破題：破題就是解題，首應闡明要旨，如遇名詞，則從定義寫起。二、再舉例：古今中外、日常生活都可舉例，一例可寫一段，最能擴充內容。三、引名句：脫俗罕見又切題的名句，不可全免，但也不必太多。四、加創意：愛因斯坦表示，想像力比知識還重要。因此，創意不可無，結論見真章。（作者為考試委員）

(中國時報)