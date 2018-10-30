2018年10月30日 04:11 中國時報 龐建國

10月25日台灣光復節，是台灣重回中華民國懷抱的日子。可是，嘴巴上說「中華民國」是台灣人民最大公約數的民進黨執政當局，卻靜悄悄地不發表談話，不辦紀念活動，當然，更不放假。因為，對於他們來說，「中華民國」只是政治現實考量下想拋棄卻不敢拋棄的一塊招牌，台灣光復節則是無感，乃至於討厭的歷史印記。

自從民國89年12月陳水扁當政下，修改《紀念日及節日實施辦法》，台灣光復節不再放假以來，這個節日就變得越來越平淡，越來越無聲。馬英九時期無力撥亂反正，不敢讓這個節日重返榮光，任由「台灣主體性」往「親日遠中」的方向傾斜，讓國民黨失去了議題主導權，也因而失去了政權。

蔡英文上任兩年多，則是持續玩兩面手法，口頭上宣稱願意「維持現狀」，呼籲兩岸之間進行官方接觸與對話；行動上則是文化台獨和柔性台獨動作不斷，企圖切割兩岸之間歷史和文化的紐帶。結果，就是兩岸關係越來越冷，台灣處境越來越悶，台灣前途越來越黯淡。可喜的是，情況有了轉機，即將到來的地方選舉正展露台灣前途由剝而復的曙光，光芒由參選高雄市長的韓國瑜發出，光暈所及，照亮了藍營的軍心士氣，燃起終結綠色執政的野火。

日前曾有媒體民調表示，在高雄市的表態選民中，韓國瑜的支持率已經後來居上，領先陳其邁7%。不過該份民調做保守推估，認為陳其邁的隱性選民較多，所以，實際的情況應該是兩人還在伯仲之間。即使如此，民進黨方面還是強烈撻伐，認為這是假民調、假消息。

不過，台灣競爭力論壇學會隨後做的民調顯示，韓國瑜在高雄市已經表態的選民當中，的的確確以39.0%的支持率，顯著領先陳其邁的32.7%，至於26.3%未表態的選民當中，陳其邁未必真的有壓倒性的隱性支持者，因為高雄正興起一股「選人不選黨」和「換黨換人做做看」的氛圍，未表態選民中韓國瑜的支持者未必少於陳其邁。

何況，還有一大群高雄「北漂」的影響力未曾顯示在既有的民調中。這些人絕大部分支持韓國瑜，只要他們踴躍返鄉投票，就必定能夠撼動綠營江山，而從網路聲量看來，「北漂」返鄉投票的風潮已起。所以，合理的推論是，韓國瑜即將為國民黨光復高雄市。

由於韓國瑜主張承認「九二共識」，推動「南南合作」，為高雄經濟找出路。他的異軍突起意味著高雄市民不再受困於「恐中」、「反中」的情結，而是盼望兩岸經貿順暢，高雄能有光明的前景，這恐怕會是南台灣乃至於全台灣的新風向。韓風吹起，韓流來襲，高雄光復有望，台灣有望光復！（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)