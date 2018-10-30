安倍西進 台灣親日夢醒時分

2018年10月30日 04:11 中國時報 主筆室

日本首相安倍晉三訪問大陸，與中國國家主席習近平確立兩國「化競爭為協調」、「成為合作夥伴而非威脅」、「推進自由公平的貿易」等「新時代三原則」，外界視為中日走向合作的重要徵兆。安倍2006年9月初任首相後12天走訪中國，希望修復小泉時代受損的日中關係，卻無功而返，最後花了6年才等到正式訪中的「動能」。

安倍並沒有變，變的是「環境」，是美中大國博弈的國際政治力學驅動，中日才能走出兩國建交後最長的低潮期。直白說，日中強化合作乃因美國「愈來愈不可靠」。

安倍正式訪中仍難令雙方「相逢一笑泯恩仇」，習近平在會見安倍時以「重回正軌基礎」描述當前日中關係。此次安倍訪中，與11年前福田康夫訪中相同，都以《日中和平友好條約》逢十周年紀念為名義，習安會卻未循例發表共同宣言。當年福田康夫的「暖春之旅」偕胡錦濤發表《日中關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》，被定位為日中關係中之「第四份文件」。

惟因2010年釣魚台島爭激化，日中不僅未能實現「戰略互惠關係」，雙邊關係更直轉直下。在《日中和平友好條約》生效40年之際，安倍實現正式訪中，但雙方都不急於發表具政治性宣示的「第五份文件」，只聚焦在「一帶一路」為核心的「日中第三國合作」。

安倍帶回的52項的合作備忘錄（MOU）以經濟為主，顯見在關係改善中，採先易後難方式，在經濟合作中擴大共同利益，以期在東海爭端中找到方法管控分歧，收斂「安全困境」，為來年習近平的日本「國事訪問」創造發表「第五份政治文件」之條件，將日中關係帶向安倍所言之「新階段」。

日中關係脆弱的核心因素並非美國，而是雙方自身存在的諸多問題。安倍與中國交往步步為營，不能放下對美關係的顧慮，避免順了姑情逆了嫂意，招致川普的反對或報復。美國史汀生中心東亞項目研究員孫雲指出，若日本與大陸合作推動「一帶一路」項目，能避免製造當地國過度的債務，顧及環境生態，或雇用當地勞動者，不違背國際社會規範，對美國而言並非壞事。

川普政府的態度是，只要未直接損及美國的國家利益，即不會將日中的接近視為問題。因此，安倍若想要日中關係改善克盡全功，須在實踐中證明其「接觸主義」較川普的「極限施壓」，更能促使習近平領導下的中國修正方向走向國際規則，不論在經貿或安保領域。

日本是台灣重要的朋友，中日台三邊關係連動，我方當認真觀察日中關係轉向對台日關係的影響。

不幸的是，對於日中關係改善，蔡政府的著力點恐怕不多，更難說三道四。兩岸關係惡化，失去對日關係的槓桿，對日外交就會陷入被動，淪為「美日同盟」的「台灣牌」。日中關係中不諱言存在「台灣問題」的思考，但不是日中關係的全部，習近平與安倍共謀雙邊關係改善，主要還是出於自己的國家利益及美中大國競爭情勢的需要。

駐日代表謝長廷在臉書上，將北京改善對日關係指稱為「拉日孤台」，意指台南的慰安婦少女銅像及日本核災區食品公投案皆為唱和北京的「拉日孤台」策略。將日中關係改善簡單化為「拉日孤台」，正凸顯謝代表缺乏外交專業，不諳國際關係的合縱連橫，難掩其一貫的親日立場，偏狹的視野無助於外交官極大化國家利益的使命。

面對民進黨的親日，「日台友好」儼然成為日本友人在現實的國際政治中對台灣的場面話，實質上卻愛莫能助。前事不忘後事之師，台灣人應記取70年代，日本受「尼克森震撼」後，對台灣的離棄。國人對日本應多點理性，少點感性。同樣地，蔡政府拘泥於意識形態，在兩岸關係中自廢武功，一廂情願地為美、中博弈賭上自己的未來，「對美一邊倒」決非趨吉避凶之道。

「愈來愈不可靠」的美國，促使安倍大膽西進，此一轉變不僅可為台灣的他山石，更是我方在對日外交中打破「親日」、喚醒「知日」的契機，不再受制於日本，而應擺正台日關係的路徑，使台日關係與日中關係能夠兼容並蓄，才能在東亞經濟新局中找到屬於台灣的正確位置。

(中國時報)