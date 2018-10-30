2018年10月30日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨立委邱議瑩在道明中學LINE群組中，直批「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」對話遭截圖流出，引發爭議，邱出面說明，竟反咬該譴責的是韓國瑜，做賊喊捉賊，真是裝睡的人叫不醒。

還原韓國瑜當天說法，韓在出席「姊妹挺韓國瑜」成立大會表示，只要能來高雄投資，「如果有1000個工作機會，我就親你的臉一下；如果有1萬個工作機會，我就以身想許，晚上陪你睡覺。」韓再補充，「各位婦女同胞，是晚上陪你喝茶聊天，不要想歪了！」

整段話看來是韓式幽默帶動現場氣氛，大家知道是句玩笑話，邱議瑩卻拿來做文章，不僅在LINE群組中引用批評，還把韓所指的愛情摩天輪「抹黃」成性愛摩天輪，甚至「抹紅」稱直接把台灣送給中國。

邱斷章取義就罷了，還望文生義加碼指「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」如此添油加醋，已不是假新聞，而可能構成誹謗罪、違反《選罷法》。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭據此貼出文章，是想要釐清是不是邱委員本尊發文，還要負責打假新聞的刑事局偵九大隊能夠幫忙確認訊息真假，萬一不是邱委員，是有心人盜用，又可推稱是企圖干擾國內選舉的境外勢力。

但邱委員不領情，大罵提出陪睡政見的是韓國瑜，還說就這件事她沒失言、沒做錯，不該因為她是邱議瑩就羞辱，更搬出女性性別大旗，完全忘了蔡英文說的「謙卑」2字。

年底選戰愈來愈激烈，各種抹紅、抹黑，抹得五顏六色，謹言慎行才能獲得最後勝利，但裝睡的人叫不醒，這樣的豬隊友，還不趕快說分手。

(中國時報)