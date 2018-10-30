美國社會，分裂邊緣？

2018年10月30日 04:11 中國時報 周天瑋

美國似乎處於分裂的邊緣，又似乎不是。

在11月6日美國將舉行期中選舉、紅藍兩黨激烈對抗的背景下，過去這一周，美國顯得非常分裂。據指出，右翼分子謝亞克（Cesar Sayoc）在紐約出生，父親是菲律賓人，母親是義大利人，他寄了14枚郵包炸彈給多名重量級民主黨人。希拉蕊柯林頓、重要金主索羅斯（George Soros）、前總統歐巴馬和有線電視新聞網（CNN）都收到炸彈郵包，於是輿論大譁。另外消息稱，1名白人男子試圖進入肯塔基州一座黑人教堂不果，緊接著到超市射殺了2名非裔。10月27日，再有一名槍手在匹茲堡猶太會所開槍殺死至少11人，屠殺的目標明顯是針對猶太人。

從已知的證據顯示，這些案件的共同點是針對種族、宗教或政治派別的特殊族群，似乎都帶有仇恨性。這令全世界不禁要問，美國社會怎麼會分裂到如此的地步？

案發之後，川普總統立刻陷入風暴中心，被主流媒體指控為一向言辭不知檢點，煽動右派極端主義而助長分裂。可是川普善於反制，他在白宮聽取逮捕謝亞克的簡報之時，恰好藉機可以向到訪的眾多黑人青年代表宣布破案，並公開譴責郵包炸彈是「恐怖行為」，非常可鄙，絕不允許政治暴力在美國生根。川普隨後出席選舉造勢活動時，再抱怨媒體鋪天蓋地報導郵包炸彈案，「對付我和共和黨」，企圖打擊期中選情。看起來他似乎又反制過了頭，於是遭到媒體炮火回敬。

從其他角度觀察，美國卻並不顯得那麼分裂。美國股市在10月份受創但整體景氣好、失業率低、能源產量創紀錄。

最高法院大法官卡瓦諾在任命前被指控貌似在36年前有過性醜聞，旋即查無實據，被識破整齣鬧劇不過是民主黨一次格調很低的惡性操作，卡瓦諾最後順利上任。川普在卡瓦諾宣誓就職的儀式上，向卡瓦諾兩名可愛的女兒為她們不得不目睹她們的父親這一番不平體驗而致歉意，並面向她們做感性告白，肯定她們的父親的人格、善心與勇氣，肯定他會捍衛全美國人民的自由與永恆權利。

最近正在向美、墨邊境進軍的中南美洲無證非法移民，掀起另一場選前鬧劇。這一大軍大約5000人，主要從宏都拉斯發動，目標是非法穿越邊境、進入美國、提出難民主張要求庇護。基於美國複雜的移民法規和人權保障空隙，一個非法入境者一旦入境，便不能被立即遣送出境，可是尷尬的美國法律，卻會迫使非法入境者和隨行的未成年子女相互分離、分開滯留，結果便會導致川普政府遭到人道譴責。這種司法現象，自然將不利於共和黨選情及其反非法移民的立場。

這種操弄毫不新鮮，美國選民今年稍早已經見識過。許多人還注意到，這一波所謂移民大軍頗有組織，多為非貧困年輕男性，大體看起來不符合難民條件，不像是在祖國已經處境垂危。設若美國因為國內政治分裂，共和黨政府懼戰，就讓這一群非法移民越過邊境、進入美國，那麼美國法制體系下的所謂主權、國境和公民權等種種概念，不是要一夕之間成為笑談？

亞洲的讀者會把一個政府為實踐其基本主權，排拒非法行為，而錯認為這是一種所謂右派信徒的仇外意識嗎？應該不至於。（作者為美國律師）

(中國時報)