邱議瑩真的在捍衛女權嗎

2018年10月30日 04:11 中國時報 葉毓蘭

一張LINE群組的截圖在星期天的早上傳到我的手機裡，「老師，這樣沒有違法嗎?」朋友這樣問。我看到截圖裡的用字辛辣，出現的「開性愛摩天輪？」、「還是直接把台灣送給中國？」、「要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」「你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」而根據截圖，發言人居然是邱議瑩。

當下我心中就浮出一個大問號，這真的會是邱議瑩委員嗎？會不會是有鄉民P圖造假或者帳號遭到冒用？因為署名邱議瑩者在群組中所作的上述發言，都已經達到公然誹謗，而在選舉期間更是違反《選罷法》第104條「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者」，這是5年以下徒刑的犯罪。

原來我只是呼應警政署公布成立打假專責小組的新聞，將這張可疑的截圖貼上網舉發，一則希望打假小組有績效，再則希望能夠查個水落石出。如果邱議瑩的帳號遭到冒用，查出冒用者，還邱議瑩清白；如果是邱小姐對韓國瑜做出的指控，那就必須檢視是否真實，如有散布謠言或傳播不實之虞，警察就必須偵查，還韓國瑜公道。

沒想到事情急轉直下。邱議瑩承認這些話都是她講的，她沒有錯，因為「陪睡政見」是韓國瑜說的，而且還在記者會上公開指名「葉毓蘭教授說她的文字噁心」、「如果葉教授對女性平權還有良知，就應該譴責韓國瑜」。

在這個「打假」事件中，我從未使用「噁心」二字，而邱委員問我對女性平權還有良知的叫陣，剛好講出我的心頭大痛，多年來我們努力推動的「女性平權」，每逢選舉或遇到政黨利害時，就會被犧牲。

4年前，民進黨在蔡英文主席的領導下，在縣市長選舉中獲致空前勝利。選前，各種性別歧視的言論充斥，當時民進黨支持的柯文哲，先有「陳以真年輕漂亮，只能坐櫃台」、還有羞辱婦產科的「洞洞說」與「在女人的大腿中討生活」，還有涂醒哲加碼「嘉義市因有垂楊（陽痿）路，才會一直都有女市長」，這些歧視女性的言語，不見蔡英文、邱議瑩如此憤怒，當時只有白目如我，以「歧視女性言論，毒過餿油」為題撰文投書媒體，請問大談為捍衛女權、願意戰死沙場的邱議瑩，您在哪裡？

邱議瑩指控韓國瑜的「招商陪睡」說，經過還原全貌，已知是斷章取義，裁去後面韓澄清的「是晚上陪你喝茶聊天，不要想歪了」。即使如此，我還是要奉勸所有的候選人、抬轎者、助講人，盡量不要再使用具有隱晦意涵的雙關語，以免踩了性別的紅線，成為我口誅筆伐的對象。

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)