2018年10月30日 04:11 中國時報 林清強

選戰倒數的第一個「超級星期天」，藍綠高雄市長候選人同步舉辦造勢大拚場。從兩黨候選人及助選大咖的選舉語言，顯示藍綠非但氣勢大不同，競選思維也迥異，一方貼近人民生活接地氣，另一方則還活在象牙塔、狂打悲情牌。

藍軍造勢大會，韓國瑜致詞的主要內容仍是他參選以來主打的經濟牌。韓說「高雄人一定不能接受高雄變得又老又窮，所以一定要選一個拚經濟的市長，讓東西賣出去、人進得來，這是高雄唯一的路。」

前總統馬英九與黨主席吳敦義的致詞，則同聲高喊「翻轉高雄」。馬英九說，高雄在民進黨「統治」下20多年，真的沒什麼進步；吳敦義則說，民進黨執政，經濟蕭條、兩岸不和平，很多事都在空轉，高雄百貨公司生意變差。馬吳的致詞內容簡單明瞭，就是呼應韓國瑜的拚經濟。

反觀陳其邁與陳菊、管碧玲在造勢大會的談話，顯然脫離現實，仍然以舊招批判對手與國民黨。陳菊說，為了高雄轉型拚到大粒汗、小粒汗，卻被一個「外來的人」嫌到一文不值，要支持者還「高雄公道與正義」。

陳菊會這樣說，顯然她忘記自己也是從宜蘭到高雄的「外來人」，而她在近12年的市長任內，高雄債台高築，即使賣了10幾萬坪公有地還負債2700多億；由於缺乏商機，店面到處都是「租售」；因為缺乏就業機會，很多年輕人離鄉背井成了「北漂」；而823的一場大雨，高雄更出現5000個以上的坑洞，民進黨把高雄治理成這副德性，高雄人不知該向誰要「公道與正義」？

至於管碧玲口中「太溫和、斯文，讓韓國瑜練肖話」的陳其邁，在造勢大會不但提高分貝批「對方在這場選舉，無所不用其極，假新聞、假消息、中國大陸請了很多網軍，配合國民黨，全面來抹黑民進黨」，還說「這不叫韓流，這叫抹黑的黑潮。」陳其邁似乎忘了民進黨是製造假新聞、假消息的開山始祖，他用情緒性的字眼抹黑、抹紅韓國瑜，不僅扭轉不了選情，只會讓更多的中間選民轉向。

平心而論，高雄今天變成「又老又窮」是民進黨主政20年的結果，韓國瑜這句話之所以引發共鳴，即是因為「這是事實」，韓國瑜只是使用淺顯易懂的「白話」說出來而已，設若高雄真如陳菊與陳其邁所言「不老不窮」，何以韓國瑜的聲勢會快速拉起，支持度也相對大漲？

從雙方造勢大會的談話內容來看，韓軍一直主打經濟牌，扣緊選民關心的議題；綠營則仍繼續訴諸情緒與人身攻擊。在雙方聲勢已告拉近之際，設若雙方戰術維持不變，恐怕票開出來會有更出人意表的結果。（作者為資深媒體人）

(中國時報)