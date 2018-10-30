2018年10月30日 04:11 中國時報 周韻采

日前成大學生會與三立電視合辦台南市長辯論會，是今年選戰的第一場或許也是唯一的一場，因為其他五都都有候選人抵制，以致無法舉辦。從此角度而言，台南6位市長候選人能同台對壘，的確應予掌聲。然目前民調領先者黃偉哲立委曾一度拒絕，據傳是不同意候選人的交叉詰問，乃至此次同台，名為辯論會、實為政見發表會，無法看到彼此間的火花激盪，為美中不足之處。

辯論對選舉如此重要的原因在於，如同在大賣場買菜般，選民可同時同框比較候選人的政見、視野、儀表、風度及人品，不會因傳播渠道的不同而造成資訊接收的偏差。

然而為什麼某些候選人抗拒辯論？我歸納原因如下：領先者通常傾向「維持現狀」不辯論，避免節外生枝，喪失原有優勢；反之，若挑戰者自覺口才好、台風佳，則傾向辯論以拉抬聲勢。而在五五波的戰局中，一定是有把握加分的候選人主張辯論，所以要雙方都覺得自己能在辯論中占上風，才有可能舉辦。然這樣技術性的算計，選民已有心證：拒絕辯論的候選人就是漠視選民知的權利。在選舉期間就已經迴避選民的監督，又如何放言當選後要做到公開政府呢？在他們的想法裡，所謂的公開政府不過是政客想讓外界知道的部分，這真是台灣民主化一甲子的悲哀。

這場辯論也因沒有候選人的交叉詰問，即使有社群媒體的同步轉播，包括Line Today、三立iNews及蘋果即時，但瀏覽人數都不高：Line Today有575235人、Youtube的iNews約34937人、臉書的蘋果即時則有66500人，這些流量加總仍遠不及韓國瑜與館長直播一次的效應。更值得玩味的是，成大學生會設計公民提問橋段，由公民就五大構面15項題目選出4個題目，結果是教育類獲得7成投票者同意的性平教育問題，居然只有38票；交通類的交通亂象題也只有36票；環境類的淹水題則只有31票；文化類的歷史城區題更只剩26票。

這說明了兩個現象：後太陽花世代的年輕族群又恢復了政治冷感，他們對硬梆梆的政見不感興趣，但少數的議題團體卻挾青年之名盤據網路上過大的聲量。第2個現象是韓流興起非因年輕人關注政治議題，而是韓國瑜有符合年輕人口味的網紅氣質。當網紅進一步結合政黨基礎，虛擬加實體，就可造就全民風潮。這也是為什麼擅長製造網路聲量的柯P，在沒有政黨奧援後，短短數月就屈居下風，臉書討論人數僅為韓國瑜的1/3強。「北漂」議題因韓國瑜成為今年選舉的熱門話題，高雄青年返鄉投票，毋寧更像是追星族向國民岳父的最致敬禮。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)