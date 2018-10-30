用垃圾玩建築 黃謙智樂分享

2018年10月30日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

台灣與日本、韓國、大陸、新加坡等共13地的20位參賽者，今年將在台灣舉辦的「亞洲建築新人戰」一較高下，11月3日除了舉辦頒獎典禮，也將由知名的綠建築設計師黃謙智及阮慶岳、團紀彥等名家舉辦講座及研討會。

廢料變材料 設計好好玩

亞洲建築新人戰是由日本李暎一、團紀彥及遠藤秀平等建築名家參與，以建築學科非畢業生的設計作業進行選拔賽，2012年開始設有海外賽區，台灣於2014年首度獲邀，今年更由台灣主辦賽事，遠東集團徐元智先生紀念基金會與元智大學藝設系共同承辦，11月1日於元智大學有庠廳安排有日本知名建築師、本屆亞州建築新人戰評審團紀彥主講「建築共生思想的原型」，11月2日在元智大學六館舉辦亞洲建築新人戰公開簡報與及展覽。

11月3日除了於下午2點在台北遠東飯店2樓舉辦本屆頒獎典禮，典禮後並由近年在亞洲備受矚目的建築師黃謙智談「用垃圾玩建築」，他將分享如何致力於廢料再製回收與降低碳排放的科技研發，先談材料怎麼做、再談如何去設計，讓產品能夠兼具設計感與環保本質。活動即日起免費受理報名並可自由入場，每位參加者另可獲贈一份遠東建築地圖。

黃謙智於哈佛大學建築碩士畢業，歸國後曾在東海建築系、交大建築所任教，不到30歲便創辦「Miniwiz小智研發」並擔任執行長，致力於廢料再製回收與降低碳排放的科技研發。2010年用150萬支回收保特瓶建造台北花博流行館「遠東環生方舟」一鳴驚人；2012年獲選為「紐約傑出創業家」（NYC Venture Fellows）；2015年獲世界經濟論壇頒發「科技創新先鋒獎」，為該獎項的台灣第一人。

保特瓶打造 環生方舟讚

黃謙智領軍小智研發，由於在全球首次執行循環技術和開發解決方案而聲名遠播，近年知名作品包括2011年的Polliboat，為全球首艘秉持環保3R原則建造的三體船，船體用寶特磚打造，利用寶特磚內的空氣做為浮力；2018年與成龍共同合作的「環生零耗機」幫助解決青海省藏區年保玉則景區的垃圾問題；他也為Nike在紐約、倫敦、巴黎、米蘭、上海、香港、東京等世界知名城市的高端商店（Nikelab），配備了由垃圾製成的家具裝置。

(中國時報)