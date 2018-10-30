救國團賀66歲 千人熱唱營隊歌

2018年10月30日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

救國團66歲了！慶祝66周年團慶，救國團10月27日晚間在劍潭青年活動中心舉辦「青春不老，我們不散！救國團經典歌曲演唱會」，許多知名歌手、樂團和救國團大專服務員團體受邀，演唱數十首深植人心的民歌與營隊歌曲，老中青齊聚一堂，氣氛熱烈。

還記得「偶然」、「小祕密」、「萍聚」、「涼山情歌」、「中橫情歌」、「迎著風迎著雨」、「小草」等救國團膾炙人口的經典歌曲嗎？包括大學城名歌手涂佩岑與胡藝芬、名歌手王海玲、曾淑勤、陳宏銘，以及溪頭樂團、天祥原住民「什麼樂團對ㄚ」等團體，救國團的嚕啦啦、紅烏鴉、巡唱隊等大專服務員團隊，27日晚間演唱了多首早期營隊傳唱的營隊歌曲，演唱會吸引上千民眾參加，會場擠得水洩不通。

救國團葛永光主任表示，非常感謝大家的支持和喜愛，希望這些歌曲能夠永遠傳唱下去，繼續為年輕人創造更多美好的回憶。歌手曾淑勤祝福救國團生日快樂，也感謝救國團陪伴許多人的年輕歲月，給年輕人們許多正向的觀念。

歌手王海玲回憶自己學生時代忙於課業，遺憾沒有參加救國團營隊，看到同學們參加回來的照片好羨慕。主持人涂佩岑感性表示，救國團就像一個大家庭，自己參加救國團活動收穫很多，是人生當中非常美好的經歷，如果沒有救國團，很難想像自己會是什麼樣子，「這個社會如果沒有救國團會差很多。」

一向熱愛與青年人在一起的救國團名譽召集人李鍾桂博士，特別來到現場欣賞精彩演出，馬前總統的大姐馬以南女士也帶了許多當年她在救國團活動中，與經國先生合影的私房照片與現場民眾分享。

演唱會最後在葛永光主任的「偶然」歌聲中圓滿結束。

(中國時報)