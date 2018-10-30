中時瞄準趨勢 辦電競產業論壇

2018年10月30日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣首度舉辦等同奧運級的國際級電競比賽「IESF2018世界電競錦標賽」，中國時報長期關注台灣電競運動與電競產業發展，特於開幕前舉辦「電競產業趨勢論壇」，深度探討電競運動與產業現況及未來發展趨勢，歡迎民眾踴躍報名參加。

IESF即將於11月9日至11日在高雄巨蛋登場，這場國際盛事不僅是台灣電競運動全新里程碑，更將電競產業推向全新高峰。

中國時報特別選在IESF2018世界電競錦標賽開幕前的11月7日下午2時，在高雄市立圖書館總館B1小劇場舉辦「電競產業趨勢論壇」。

論壇邀請主辦單位高雄市文化局長尹立、台灣電子競技聯盟董事長徐培菁、高雄立志中學電競經營科主任林士弘，及樹德科大「不滅孽蜥」電競戰隊隊長陳冠穎等電競運動官員、業界、學界及選手，針對建構產官學連貫的電競產業鏈及選手養成與訓練等議題交換意見。

尹立曾任樹德科技大學動畫與遊戲設計系主任，深厚的產學背景，上任文化局長後大力推動電競運動與產業，高雄也成為台灣電競運動發展最快速、最蓬勃的城市之一。

全台第一所獲准設立「電競經營科」的高雄立志中學電競經營科主任林士弘、率隊多次在VR電競大賽奪牌的樹德科大「不滅孽蜥」電競戰隊隊長陳冠穎，將從自身經驗出發，分享電競課程規畫、產業接軌、選手養成與培訓所需的軟硬體配合與未來發展，為青年學子排疑解惑。

電競是當今全球最受矚目、發展最快速的產業之一，國際機構預估2019年底，全球電競產值可達10億美元。全球最大遊戲影音串流平台Twitch更指出，台灣電競人口達750萬人，在全球觀賞流量排名第5，台北、台中、高雄及桃園皆上榜Twitch全球城市排名流量最多城市。

論壇即日起接受報名，有意報名民眾請洽（02）23087111轉6889、6893，服務時間為周一至周五9:00至18:00，或上網https://goo.gl/ijy4SH。

(中國時報)