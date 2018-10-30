文大選出新校長 等教部核定

2018年10月30日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

文化大學董事會昨舉行「重啟校長遴選」的投票圈選，從社科院院長趙建民與外語學院院長徐興慶2人，圈選出第8任校長，據了解，徐興慶出線。不過文大董事會表示，新校長人選報教育部核定後，才對外公布。

文大去年11月28日選出盧希鵬為第8任校長，但董事長張鏡湖不聘任，現在又選出徐興慶，到底哪一個才是合法新校長？教育部高教司長朱俊彰表示，文大將新校長人選送過來後，教育部會檢視從去年底到現在整個遴選過程是否合乎規定，再決定要不要核定新校長。

文大昨召開董事會，9位董事出席，候選人要獲過半數支持、至少5票才算出線。不過投票過程中，有2位董事棄權不投票，第一次趙4票、徐3票，無人過半，再投一次，第二次徐4票、趙3票，仍無人過半，因此進行第三次投票，最後是徐5票、趙2票，由徐興慶勝出。

文大董事會昨投票選舉新校長過程高潮迭起，第一次是趙建民贏、第二次則是徐興慶贏，但均未過半，因此決定投到有人過半為止，第三次才由徐興慶勝出。不過據了解，張鏡湖屬意的新校長人選是趙建民，沒想到董事會選出徐興慶，後續是否會再產生糾紛，值得觀察。

文大董事會發言人、律師張少騰表示，董事會昨已就遴選委員會推荐的2位候選人中圈選出新校長人選，將於今天報教育部核定後，圈選才算有效。

朱俊彰表示，文大前任校長李天任任期1月31日屆滿，依《私校法》規定，董事會必須在6個月內、也就是8月1日前將新校長人選送到教育部核定，但直到昨天才選出新校長。教育部會重新檢視去年11月到現在遴選流程的正當性，才能確定人選。

(中國時報)