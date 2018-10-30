文大選出新校長 等教部核定

友善列印
中國時報
／台北報導

文化大學董事會昨舉行「重啟校長遴選」的投票圈選，從社科院院長趙建民與外語學院院長徐興慶2人，圈選出第8任校長，據了解，徐興慶出線。不過文大董事會表示，新校長人選報教育部核定後，才對外公布。

文大去年11月28日選出盧希鵬為第8任校長，但董事長張鏡湖不聘任，現在又選出徐興慶，到底哪一個才是合法新校長？教育部高教司長朱俊彰表示，文大將新校長人選送過來後，教育部會檢視從去年底到現在整個遴選過程是否合乎規定，再決定要不要核定新校長。

文大昨召開董事會，9位董事出席，候選人要獲過半數支持、至少5票才算出線。不過投票過程中，有2位董事棄權不投票，第一次趙4票、徐3票，無人過半，再投一次，第二次徐4票、趙3票，仍無人過半，因此進行第三次投票，最後是徐5票、趙2票，由徐興慶勝出。

文大董事會昨投票選舉新校長過程高潮迭起，第一次是趙建民贏、第二次則是徐興慶贏，但均未過半，因此決定投到有人過半為止，第三次才由徐興慶勝出。不過據了解，張鏡湖屬意的新校長人選是趙建民，沒想到董事會選出徐興慶，後續是否會再產生糾紛，值得觀察。

文大董事會發言人、律師張少騰表示，董事會昨已就遴選委員會推荐的2位候選人中圈選出新校長人選，將於今天報教育部核定後，圈選才算有效。

朱俊彰表示，文大前任校長李天任任期1月31日屆滿，依《私校法》規定，董事會必須在6個月內、也就是8月1日前將新校長人選送到教育部核定，但直到昨天才選出新校長。教育部會重新檢視去年11月到現在遴選流程的正當性，才能確定人選。

(中國時報)

中時瞄準趨勢 辦電競產業論壇 誰來接班？承功打造傳藝新秀舞台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。