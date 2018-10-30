中視年度電視電影《握三下，我愛你》！楊丞琳演劉立立 還原愛情三人行

2018年10月30日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

楊丞琳（左）、是元介分別戴假髮詮釋劉立立與董今狐兩位導演。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤御用導演劉立立和導演董今狐及元配王玫，在同一屋簷下生活45年的三人行愛情故事，8年前曾被瓊瑤以「握三下，我愛你」為題撰文，劉立立今年4月病逝，這段感人故事則被改編成同名電視電影，兩位金鐘視后楊丞琳、黃姵嘉分別飾演劉立立和王玫，是元介則詮釋董今狐。

周美玲執導的中視年度電視電影《握三下，我愛你》29日開鏡，楊丞琳因有洗髮精代言在身無法違約剪去長髮，只得戴短假髮詮釋劉立立，她說當初只看到導演給她的新聞頁面和瓊瑤的文字，就決定演出，「覺得不可思議，怎麼真實故事卻這麼虛幻，是世人無法想像，卻真的發生在這世界，比我們演過的每部戲都還要轟轟烈烈，很吸引人。」

練習叼菸破壞嗓音

她說這故事吸引人的面相太多了，包括劉導本人也很吸引她，「她是很神祕、低調的幕後工作者，外表與穿著這麼中性，卻對愛情如此癡狂執著，很難想像她是什麼樣的人，讓人很想了解她。」她更希望透過戲劇讓外界了解，他們之間的感情糾葛有著深層的心理歷程，並非一般人眼中的三人行。

楊丞琳將從10多歲演到80歲，她最近常在家練習老菸槍的動作，「我連在家摺衣服，手上都要夾著菸，嘴上也隨時叼著菸，有一根菸已經被我拿到快爛了。」她也想辦法破壞自己的嗓子，揣摩劉立立「應該是在罵人，但不是想像中的低沉，而是丹田很有力」的聲音。

詮釋元配王玫的黃姵嘉有感情潔癖，原本無法接受三角關係，但在與王玫見過聊過之後，「試著感受她的感受後，發現她就是這麼一個大愛的人，她對於愛這件事情是非常寬廣的。」

(中國時報)