張信哲骨董通信手修黑膠機

張信哲（左）先前拍攝新歌〈終於等到你〉MV。

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中國時報
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張信哲發行《歌時代Ⅱ》黑膠唱片經典盤，推出第二波主打歌〈終於等到你〉，他先前參與拍攝新歌MV，表示在現場燈光美、氣氛佳，但在拍攝男、女主角聽黑膠的戲碼時，黑膠唱盤突然無法運轉，道具人員如何維修都沒反應，沒想到被封為骨董達人的張信哲，隨手拿過來調轉了一下，黑膠機竟開始轉動、播放出音樂，令在場的工作人員都十分驚訝。

張信哲在MV劇情中與女主角有一段若有似無的感情，2人第一次見面，對彼此都頗陌生，劇情設定女主角撿到列車長的懷表，歸還時兩人才開啟第一次對話，展開浪漫邂逅情節。張信哲表示，拍攝用懷表是真的骨董，導致道具師時刻緊盯懷表，現場導演一喊卡，道具師立刻收走懷表，緊張的模樣讓全場覺得很好笑，「我們會一起串通假裝懷表不見了，來捉弄道具師」，他與女主角因此拉近距離、互動熟絡。

藉列車看人間百態

張信哲這次一次拍攝親情、友情、愛情三部曲，場景在北京有百年歷史的老火車和棚內搭景，以「時間為一列車」的主軸，帶出3首歌3支MV的情節，〈終於等到你〉則為《歌時代Ⅱ》之愛情篇，張信哲扮演車長，在行進的列車上穿梭，經過時間、穿越空間，看到形形色色的人間百態。

此外，張信哲將於11月1日在誠品書店敦南音樂館舉辦「張信哲X姚謙藝術與歌的對談」座談會。

(中國時報)

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