吳克群新片戳中女友哭點

2018年10月30日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

吳克群執導的電影處女作《為你寫詩》，在大陸上映獲得好評。

吳克群執導的電影處女作《為你寫詩》26日在大陸上映後獲熱烈好評，票房已破1006萬人民幣（約4500萬台幣），他日前大方認愛交往約1年的女友陳語安，她29日在微博轉發電影《為你寫詩》：「又是一部讓人掛著淚痕走出戲院的電影。」力挺吳克群。

吳克群與小13歲的陳語安今年2月被目擊一同祭拜因肺腺癌病逝的吳媽媽，他日前上大陸節目，被問是否單身？他害羞承認「我不是單身」，並提到「我談戀愛還算挺負責任的，只是責任不一定就是結婚，這句話大家一定很不認同，但是至少我覺得談戀愛的話會滿專心的。」

他在電影裡飾演男主角為了穿越時空回到過去，並創作電影主題曲〈你敢不敢再傻一次〉，電影原聲帶交由拿過奧斯卡最佳電影配樂的團隊班底打造，此曲與由胡彥斌演唱的電影宣傳曲〈我敢〉，則互為問答。

5年磨電影處女作

他用5年時間琢磨出此電影，歷經人生的生離死別，更加堅定信念與勇氣，珍惜身旁的人，電影《為你寫詩》中的「詩」代表時間、後悔，吳克群表示：「透過配樂將我內心最深刻的東西傳達出來，因為時間並不會重來，生命只有一次，必須好好愛身邊的人，不要錯過後才懊悔。」

(中國時報)