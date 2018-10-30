《仙人畫家：熊谷守一》田園生活躍銀幕

2018年10月30日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

山崎努（右）、樹木希林攜手合作詮釋畫家夫妻的隱居生活。（東昊影業提供）吸菸有害健康

被世人尊崇的日本傳奇畫家的熊谷守一，他鮮明的繪畫風格，包括使用明亮飽和的顏色和簡約的樣式，勾勒出獨特的世界觀，在日本近代美術發展史舉足輕重。由沖田修一執導、山崎努與樹木希林主演的《仙人畫家：熊谷守一》，將熊谷守一奇特而充滿靈性的人生重現大銀幕。

熊谷守一晚期的作品，從觀察花草、昆蟲、小鳥到自家庭院的小水滴，這些極其平凡的景色和動植物都是他創作的靈感，他以宛如科學家的細微觀察力挖掘出生命的不凡，受到廣大民眾喜愛，被藝術界譽為「畫壇仙人」。

山崎努合作樹木希林

他長達30年不出門，與妻子秀子堅守家園過著閒雲野鶴的生活。熊谷守一整日沉浸在宛如森林烏托邦的花園，在觀察大自然生生不息的生物百態中，激發靈感創作著名的「仙人物語」。他形容自己獨特的世界：「我的心裡有一座庭院，能裝下的人很少。」「我的世界很小很小，但對我來說剛剛好。」該片同時描繪出現代日本社會的都市更新下，人類原始的美好及傳統受到的衝擊的反思，值得細細品味。

導演沖田修一向來以細膩描繪日常生活與人情溫暖著稱，《仙》片保持一貫溫暖風格，獲得第12屆日本當代影展優勝獎、日本TAMA電影獎特別獎、最佳新進男演員獎。

日本國寶戲精山崎努與傳奇影后樹木希林，飾演年過半百的熊谷夫妻游刃有餘，該片也是今年九月剛離世的樹木希林在生命最後一年裡接拍的3部電影之一。沖田修一對她十分懷念：「我記得很多與她在拍片現場的談話，我不會忘記，會盡力傳遞給別人，並在內心深處為她的靈魂祈禱。」電影11月2日全台上映。

(中國時報)