容祖兒唱歌找答案

笑稱不輕易放過自己的容祖兒，曾為籌備專輯飽受不確定感摧殘，好不容易推出嘔心瀝血的大作，也在鏡頭前擺出如撥雲見日的亮麗心情，拿Samantha Thavasa Neo Luisa系列鱷魚紋手提包1萬6900元，穿Self-Portrait by MINOSHIN印花洋裝。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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Samantha Thavasa Ale單肩包，7900元。（Samantha Thavasa提供）
Samantha Vega Harman手袋，5900元。（Samantha Thavasa提供）
Samantha Thavasa Monogram Violet D手提包，1萬1000元。（Samantha Thavasa提供）
Samantha Thavasa Monogram Violet D印花手提包，1萬3000元。（Samantha Thavasa提供）
容祖兒事隔6年再發國語大碟，透過音樂帶聽眾進入她的追夢歷程，拿Samantha Thavasa Moon Tweed系列拼接格紋風琴包1萬3800元，穿Self-Portrait by MINOSHIN蕾絲上衣、格紋長褲。（JOJ PHOTO攝）

入行將滿20年的容祖兒，目前正為全新大碟《答案之書》忙跑宣傳，她特為拍攝挪出晚上時段，一踏進攝影棚，就用極具渲染力的笑聲，洗盡在場所有人的疲憊感。在緊湊檔期中仍精神飽滿的她，透露發片前幾天甚至興奮到睡不著覺，「其實我這個人頭腦很簡單，我喜歡的東西就可以很忘我的。」

花6年出國語專輯

睽違6年才推出的國語專輯，容祖兒用進步不少的國語說到，想要用音樂帶大家進入她的人生追夢歷程，裡面不只有舞台上光芒四射的她，還有身為歌手的純真初心。她不諱言6年間曾產生不少無力感，因為找不到一個屬於自己的方向，但就像專輯同名歌曲想表達的意境一樣，「人生沒有什麼答案，要走需要一些人陪伴，這樣就已經夠了。」

容祖兒坦言自己個性本來就沒有什麼安全感，以至於很多事情在做的過程中，都得反覆考量，這也是為何拖了這麼久才端出嘔心瀝血的作品。她笑說：「我的人生其實挺累的，但如果不是做這個工作，我不知道原來自己是那麼不放過自己，雖然現在是比前幾個月累很多，但就是有一種撥雲見日的心情，那種感覺好舒服。」

日本品牌包款重返台灣

鏡頭前，容祖兒身著碎花長裙、蕾絲上衣，演繹亮麗清新的柔美造型，手中拿著的Samantha Thavasa包款，更襯托出她富有女人味的一面。源自日本東京的品牌，於今年9月挾帶旗下6個最受歡迎的子系列重返台灣市場，秋冬主打款更融入當季格紋、印花等流行趨勢，細膩刻畫出女性個性中的不同樣貌。

(中國時報)

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