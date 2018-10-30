古又文 以名字呼喚時尚

《以你的名字呼喚我》一片中，男主角奧利佛身上的復古短褲造型，也被設計師當作創作的借鏡。（本報資料照）

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中國時報
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台灣設計師古又文旗下的Johan Ku Gold Label，2019春夏以電影《以你的名字呼喚我》為靈感，採用印花圖騰重現富有80年代義大利風情的電影畫面。（Johan Ku Gold Label提供）
電影中出現的樂譜等重要道具，也幻化為系列中針織衫上的印花。（Johan Ku Gold Label提供）
整體使用天空藍、鵝黃及粉紅等輕快色調，象徵著故事裡發生一觸即逝的夏日戀愛，跨越性別的中性輪廓，更為系列創造出更多搭配的發展可能。（Johan Ku Gold Label提供）

台灣設計師古又文品牌Johan Ku Gold Label，日前第14度登上東京時裝周官方日程。最新發表的2019春夏系列《Elioliver》，以電影《以你的名字呼喚我》為靈感，運用片中兩位主角艾里歐與奧利佛的名字造語，並透過融入雕刻、音符與早餐的印花圖騰，重現富有80年代義大利風情的電影畫面。

整體使用天空藍、鵝黃及粉紅等輕快色調，象徵著故事裡發生一觸即逝的夏日戀愛，兩人的曖昧互動，也幻化成各式鏤空、超長袖衩等不對稱剪裁細節，若隱若現得展現服裝與肌膚間的曖昧空間，跨越性別的中性輪廓，更為系列創造出更多搭配的發展可能。本系列在結束巴黎、上海與東京的展示活動後，10月27日起亦在官網上展開為期一周的預購活動，讓消費者可以第一時間擁有。

(中國時報)

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