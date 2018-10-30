史詩陀飛輪 逾2000萬元

HARRY WINSTON第九號史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 9搭載漂浮在半空中的三軸陀飛輪，2041萬9000元。（HARRY WINSTON提供）

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中國時報
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1. HARRY WINSTON的Project Z12腕表，打破傳統指針顯示的模式，83萬9000元。（HARRY WINSTON提供）
2. HARRY WINSTON卓時PremierTM系列「CANDY」彩色寶石女表，154萬4000元。（HARRY WINSTON提供）
3. HARRY WINSTON經典第五大道AvenueTM系列鑽表，135萬1000元。（HARRY WINSTON提供）

HARRY WINSTON以「史詩」命名的史詩陀飛輪（Histoire deTourbillon）系列，向來是表迷矚目的夢幻逸品。今年3月才在巴塞爾表展（BaselWorld)曝光的第九號史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 9，終於抵達台北，首站在台北「益莊鐘表店」展至11月4日，據悉已蒙台灣表迷收藏。

第九號 三軸陀飛輪共融

HARRY WINSTON自2009年推出史詩陀飛輪系列，迄今已推出9只，第九號史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 9搭載漂浮在半空中的三軸陀飛輪，3顆陀飛輪和諧共融於一體，隨著擒縱機制的位置不斷變換，優雅地旋轉，猶如貝多芬的第九號交響曲「合唱」一般，展現排山倒海的磅礡氣勢，但又不失優雅和諧。

業者透露，收藏HARRY WINSTON陀飛輪的表迷已擁有全系列的史詩作品，唯獨漏了第三號史詩陀飛輪，因此這回HARRY WINSTON特別應了這位台灣VIP的需求，將第三號連同第九號一起在益莊鐘表展出，兩只破2000萬元天價的曠世巨作同台競豔，機會十分難得。

珠寶女表 彩糖灑落表盤

此外，HARRY WINSTON年度新款表也一併登台。Project Z12腕表採用鋯合金打造，時針和分針打破傳統360度旋轉的顯示方式，改以半圈移動，並以逆跳回到起點；為慶祝Ocean系列問世20周年推出的Ocean雙逆跳萬年曆腕表，則配備逆跳星期和日期顯示。

HARRY WINSTON最引以為傲的珠寶女表，則主打經典卓時PremierTM系列，一款名為「CANDY」的彩色寶石女表，繽紛表盤猶如灑滿一地的彩色糖果，另一款Precious 36mm月相腕表，則可精準呈現月球運行的軌跡；經典第五大道AvenueTM系列鑽表則搭配各色表帶，讓腕表成為美麗的時尚配件。

(中國時報)

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