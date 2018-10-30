10件皇室珠寶 拍品焦點

2018年10月30日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

瑪麗安東尼皇后的戒指，以鑽石鑲嵌「MA」名字縮寫，戒指內藏有她的頭髮，起拍價8000美金。（蘇富比提供）

瑪麗安東尼皇后最愛的天然珍珠項鍊，起拍價20萬美金。（蘇富比提供）

瑪麗安東尼皇后生前擁有的天然珍珠鍊墜，直徑達17mm，為最貴的拍品，起拍價100萬美金。（蘇富比提供）

瑪麗安東尼皇后生前擁有的天然珍珠耳環，起拍價20萬美金。（蘇富比提供）

瑪麗安東尼皇后生前最愛蝴蝶結，此為蝴蝶結鑽石胸針，黃鑽則為後人添加，起拍價5萬美金。（蘇富比提供）

瑪麗安東尼皇后的珠寶今日在西華飯店展出，其中以她生前最愛的珍珠飾品最受注目。（陶福媛攝）

佳士得日內瓦拍賣會領拍之作百達翡麗編號2499玫瑰金萬年曆月相計時腕表，起拍價4600萬元。（佳士得提供）

瑪麗安東尼皇后的時尚品味不凡，偏愛珍珠和蝴蝶結等飾品。（本報資料照）

年底拍賣會精銳盡出，向來話題不斷。即將在11月登場的蘇富比（Sotheby's）日內瓦拍賣會，端出瑪麗安東尼皇后留下來的10件皇室珠寶，一枚直徑達17mm以上的天然珍珠鍊墜備受矚目; 佳士得（Christie's）日內瓦拍賣會也將主打一只百達翡麗編號2499萬年曆計時表，可望再創新高。

蘇富比 訴說瑪麗安東尼皇后故事

蘇富比於昨天和今日2天在西華飯店舉辦「波旁帕爾瑪家族皇室珠寶展」，展出10件瑪麗安東尼皇后和其後裔典藏的珠寶，是蘇富比與皇室成員歷經10年的協商和說服，才得以在今日面世。

瑪麗安東尼皇后生前品味不凡，深愛珍珠和蝴蝶結，她的肖像畫作當中常見到她佩戴珍珠飾品和蝴蝶結的裝飾，這回登上拍賣會以珍珠項鍊、耳環居多，另有一只藏有她頭髮、鑲著名字縮寫「MA」的戒指，別具話題性。

據悉瑪麗安東尼皇后在法國大革命前夕連夜打包這批珠寶，交予侍女送到布魯塞爾，再輾轉運抵皇后的娘家維也納，由她的姪子奧地利皇帝保管。後來瑪麗安東尼皇后送上斷頭台，她的一對兒女只有女兒瑪麗泰瑞絲（Marie-Therese）存活，逃出法國返回奧地利，繼承了這批珠寶，才能以傳世。

佳士得 主打百達翡麗計時表

即將在11月初登場的佳士得日內瓦拍賣會，則主打一只1952年生產的百達翡麗（Patek Philippe）編號2499萬年曆計時表，起拍價為4600萬元。

百達翡麗編號2499萬年曆計時表是品牌高超製表工藝的代表作品，約翰藍儂也曾有一只，2年前在富藝斯（Phillips）拍賣會上，該款表以250萬美金落槌，創下亞洲拍賣會最高價腕表紀錄後，近2年該款表陸續現身各大拍賣會，且屢創新高。

(中國時報)