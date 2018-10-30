日本米 台人愛－越光米穩居冠 七星米近年熱

粒粒分明的Q彈米飯，特色米種各擁粉絲。（俵屋玄兵衛提供）

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中國時報
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全家檸檬奶油鮭魚飯糰，採用斗南農會契作的越光米。（全家提供）
受日本當地近年喜愛的長野金芽米，獲國家健康醫療獎。（樂天提供）
日本島根縣西石見產元氣米，500元2公斤，微風超市獨賣。（微風提供）
俵屋玄兵衛表示，北海道的七星米最適合用來製作壽司、飯糰。（俵屋玄兵衛提供）

日本米在台灣有不少粉絲，除了日本料理店固定採購，許多家庭也會使用，除了最知名的新瀉「越光米」，北海道的「七星米」、「夢美人米」近年也熱門起來。

販售日本米的「台北精米所三代目俵屋玄兵衛」，已在台成立5年，主要供應給「老乾杯」、「黑毛屋」與五星飯店等。行銷張先生表示，越光米的香氣最盛，為家庭客最愛，各年齡層都有顧客，魚沼越光米2公斤720元，為頂級米種；而高檔日本料理則青睞北海道的夢美人或七星米，七星米為握壽司愛用，2公斤490元、夢美人適合當便當飯，即使冷掉依然鬆軟Q彈，2公斤600元。

顧預算 俵屋米平價新鮮

俵屋玄兵衛近一步表示，若初嘗試預算有限，也可考慮品牌挑選的「俵屋米」，兼具日本米的黏性與彈牙，售價330元，官網可線上訂購，下訂後才進行碾米，確保新鮮。

鑑於越光米的知名，台灣斗南農會也積極推行契約種植，3年來已達500公頃種植面積。農會行銷經理蔡清德表示，目前依契約客戶規劃種植，包括新光三越、city,super、JASONS、全聯、楓康超市等都是通路，2公斤約300元上下，以較平實的價格讓台灣人品嘗越光米。而全家便利商店，也推出採用斗南越光米的檸檬奶油鮭魚飯糰，開超商先例。

島根縣元氣米 銷售佳

微風超市觀察，日本島根縣西石見產元氣米2公斤賣500元，主打米粒清透，銷售最佳，而更貴的新潟魚沼越光米，2公斤賣800元。momo購物網調查，今年迄今銷售前3名的日本米都為新瀉越光米；日本樂天市場則發現，不同於越光米在台灣的熱門，山形縣免洗米、秋田產白米，及長野縣金芽米反而最獲當地青睞。

(中國時報)

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