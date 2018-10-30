從一筆字到最近的病後字

2018年10月30日 04:11 中國時報 星雲大師

星雲大師病後字：知足。（人間福報提供）

星雲大師病後字：自在。（人間福報提供）

星雲大師一筆字：人貴知心。（人間福報提供）

星雲大師「一筆字」享譽各界，他的「病後字」亦寫出不同心情與境界。（本報資料照片）

二○○九年的年底，徒眾如常法師為我舉辦了「一筆字」書法展，在世界各地巡迴展覽；二○一八年的九月，我為「好苗子」而寫的萬餘張「病後字」展，在佛光山傳燈樓一樓展出，說起這些因緣，還是拜疾病所賜。

五十多年前，我因過度飢餓，罹患了糖尿病，數十年來，倒也相安無事，只是這些年來糖尿病引起的併發症，使我的視力逐漸減弱，甚至人事物漸漸模糊看不清了。經過美國明尼蘇達州梅約醫院的診斷，說我受了糖尿病的影響，眼底完全鈣化，沒有醫好的可能了。

因為眼睛看不清楚，不能看書，也不能看報紙，那做什麼事好呢？想到一些讀者經常要我簽名，有些朋友、團體也會要我替他們簽署、寫字，「那就寫字吧！」因為我眼睛看不到，只能算好字與字之間的距離有多大的空間，一蘸墨就要一揮而就。如果一筆寫不完，第二筆要下在哪裡，就不知道要從什麼地方開始了。只有憑著心裡的衡量，不管要寫的這句話有多少個字，都要一筆完成，才能達到目標，所以叫「一筆字」。

回想最初寫書法的因緣，可回溯到六十多年前，我住在宜蘭雷音寺，每年一次的「佛七法會」，總覺得沒有粉刷的殿堂太過簡陋，又沒經費裝修，所以我就購買最便宜的「招貼紙」，寫一些鼓勵人念佛的標語貼在牆壁上，稍微美化一下佛堂，大概每次都要寫到一百張左右。那時找不到書法家來寫字，只有自己動筆，字貼在牆上時，連自己都不敢去看。就這樣，我在宜蘭連續住了二十六年，每年的「佛七法會」，都要寫個百來張的標語。

一九八○年代，我在台北民權東路普門寺弘法，寺裡正舉行「梁皇寶懺」法會。我看到徒眾桌子上有毛筆、墨水、硯台，就順手在白紙上寫字，有一位信徒走近我身旁，悄悄地遞給我一個紅包。打開一看，赫然是十萬塊新台幣。

「不應該有這麼多吧！」我一向不大願意接受信徒給予的紅包，便趕緊找人把他叫回來要退還給他，他怎麼樣都不肯接受。我順手拿起手邊剛寫好的「信解行證」，說：「那好吧！這張紙送給你。」我想，應該要有個禮尚往來才是。

沒想到，拿到這一張紙的信徒，在佛堂裡跟人炫耀，說我剛才送給他字。佛殿約有四百人參加拜懺，聽聞此事，也想要求我送他們幾個字。這信徒就說：「我是出十萬塊供養才有這張字的。」信徒們基於信仰，平常對我除了聽法以外，不容易建立關係，紛紛藉此機會要求：「我們也要出十萬元，請大師送一張字。」

因為信徒的盛情不好拒絕，兩天下來，也收了好幾千萬。我從小在寺院裡長大，沒有用錢的習慣，忽然有了這麼多錢，怎麼辦才好呢？那時，美國洛杉磯正準備要籌建西來大學，我將慈莊法師找來，說：「這些錢夠你去籌備了。」不管字好與不好，這是我第一次感覺到，我可以藉由寫字的因緣，寫出一個西來大學來，就鼓勵了我對寫字的信心。

之後，國際佛光會成立，他們常常在各地舉行義賣會、籌款餐會，都來跟我要求一兩張字跟他們結緣。甚至於社會上的慈善義賣，也要我替他寫字。我自覺自己的字實在寫得不好，可是想到為善不能落於人後，大家既然不嫌棄，只得硬起頭皮用心來寫。所以我經常對人說，你們不要看我的字，但可以看我的心，因為我心裡還有一點慈悲心，可以給你們看。

二○○五年四月的時候，徒眾如常法師瞞著我在馬來西亞國家畫廊籌辦了一次「覺有情」墨跡展。等到準備好了，他才要我到馬來西亞剪綵。我當時真是嚇了一跳，我的字怎麼可以進到馬來西亞的國家畫廊展出呢？這不是丟人獻醜嗎？不過，想到弟子們的用心，也不能不給他捧場，只有欣然前往。

從那一次開始，先後陸續在美國柏克萊大學、西來大學，大陸湖南省博物館、重慶三峽博物館、南京博物院、揚州雙博館、香港中央圖書館、香港大學，以及澳洲、紐西蘭北島、紐西蘭南島和台灣各地等國家地區，展出不只數十場之多。其中，在西來大學的展覽最讓我感到不可思議，當年在「現前一片西來意」的因緣下寫字送人，所募得款項創辦的大學，二十年後，已成為美國第一所由中國人創辦並獲得 「WASC」（美國西區大學聯盟）認證的大學。

其實，每一次看到我的字到哪裡展出，都像作夢似的，不太肯相信真的有這麼一回事。我的字，承蒙眾人不嫌棄，而能登大雅之堂，如果要說有什麼價值，只能說是出家幾十年來，憑藉一份與人結緣、給人歡喜的心罷了。

為此，徒弟也跟我說：「師父，您寫了那麼多的『一筆字』，何不義賣這些字，作為公益信託基金的經費來源，也讓這個公益信託基金舉辦的相關『三好運動』，可以年年辦下去。」所以在二○○八年，徒眾就幫忙成立了「公益信託星雲大師教育基金」。

兩年前，我歷經腦部開刀，為了幫助優秀的貧困青年學子，在休養期間，我仍然勉力以書法與人結緣，將一筆字收入做為這些「好苗子」的助學，期許更多的有緣人一同發心參與「好苗子」計畫。

九月，這些超過萬餘張的病後字，已在佛光山傳燈樓一樓陸續展出。未來，希望這「病後字」的緣分，可以為「好苗子」增加善款，為社會的公益服務永續經營，為所有捐獻的人祈福，希望信徒把我的一瓣心香帶回家，那就是我虔誠的祝禱，祝福大家年年如意吉祥。

(中國時報)