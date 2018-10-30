2018年10月30日 04:11 中國時報 筱荻

堤岸邊，一畝畝綠意綿延至縹緲遠山，信步中，右旁一排圍籬隔著一戶人家，圍籬內雜草蔓蔓，遮掩了那條通往大門的小徑，這棟歐風別墅攬盡遼闊田園景色，如今卻以一片頹敗荒蕪感交換大自然美意，氣息奄奄的花草植物、隨意散落的土石砂堆，是半途而廢的點點滴滴，令人扼腕。

踏上石階，我按下門鈴，但無人應門，徒留間歇的門鈴聲在屋內旋盪，此時側窗有隱約音樂聲飄出，我不由地輕轉門把，沒上鎖的大門旋即開啟，一股空寂感直撲而來，客廳裡杳無人跡，餐廳內桌台清冷，躊躇間我想起臥房在另一側，輕手輕腳進入，大伯父躺在單人床上似睡非睡，一台收音機在床邊喧鬧不休，我趨近叫喚大伯父，怎奈他就是不願張開掙扎的眼皮。我只好退到客廳，百般思索後寫下字條，讓它壓在攜來的巧克力及荷蘭煎餅下，臨出門重回臥房探看，大伯父似醒非醒，向前輕輕一喚，他倏地睜開惺忪雙眼，神情從茫然到驚詫最後是侷促。誠然，大伯父因為這段不是時候的昏睡而困窘，而我的來訪是措手不及的意外。

唯一同住的兒子不在家，想必上台北會女友了，大伯父未置可否地。採光明亮的客廳裡，甜點的滋味有一抹似有若無的尷尬，成分是與大伯父的單獨相處。大伯母驟然離世的傷痛不復存在，他已能坦然娓娓道來，是的，抑鬱寡歡從而非他詞彙，樂觀令他看淡。唯一不得不的牽絆是那無業的兒子，雖軟語帶過，字字仍滿含遲暮的悲情，而惻然是不自禁的我的心情。

大伯父的午餐是一盒超商壽司，當他用再自然不過的熟稔語調邀我共享時，回老家陪母親用餐的念頭游移在兩難之間，他當我如家人，他渴望有人陪伴的落寞，將使午餐後的告別更加難捨。

是的，大伯父的依依之情讓我舉步艱難。在大門邊上，眼底重燃光采的大伯父，細細地敘述附近唯一的夜市美食，閒居此地兩年多的他對這個河堤夜市瞭若指掌，我知道他意欲延續剛剛的充盈，但難題是，今夜的我未必會來，雖然母親家就在橋那頭。此時我被苦思煎熬著，那是欲言又止的另一波掙扎，突然一幕景象浮現腦海，大伯父獨自站在這幢偌大的白屋前等待，整個人被巨大無比的黑夜所包圍。

凝望著滿園寥落，大伯父倦於自己的有心無力，兒子的興致索然則是他的另一個無能為力。初衷那幅鄉間野趣悠然自得的藍圖已然凋零，與母親的陳年恩怨，塵封的心結，遠比園內雜草更加紛沓，或許這也是他們一家遲遲未能融進這片範疇的難點，大伯母蕭索悽然地離世，從而三人的單調生活轉眼成一人的孤單旅程，幸福的夢想園，遺落悵惘滿地。

走出圍籬的我彷彿進入另一個時空，白花花的艷陽下，心緒百感交集冷暖交戰，大伯父瘦長的身影宛如浮雕，愈來愈小然後溶入大地，我情不自禁轉身揮了揮手，想為這段短暫卻深刻的相聚畫下句點，藉以聊慰不平息的波心。

(中國時報)