金庸走了！笑傲江湖俠客行 書劍恩仇錄傳奇

武俠小說泰斗金庸病逝，享壽94歲。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
金庸大事紀

金庸，這位被全球華人視為武俠小說泰斗、幾代人記憶中皆有其地位的大師，於30日下午過世，享壽94歲。永別了！我們一生笑傲江湖的金大俠！

金庸本名查良鏞，1924年3月10日生於浙江海寧，1940年代後期移居香港，以筆名「金庸」著作多部膾炙人口的武俠小說，如《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》等。

慈父傻爸爸 小說即生平

金庸的么女查傳訥去年接受《明報》專訪時指父親是其筆下武俠小說人物「王重陽」，又形容「父親是一位慈父，在我眼中他是傻爸爸」。查傳訥表示，父親不喜歡別人為他寫傳記，是因為「他的小說就是他的平生，所以他寫完一本又一本，每本都是他的人生經歷，霍青桐就是我媽媽」。

左手寫社評 右手寫小說

出版人傅月庵表示，金庸有兩個身分，一是武俠小說作家，二是創辦香港《明報》的報人，但還是以武俠小說的身分最為人熟知。1955年金庸的第一部武俠小說《書劍恩仇錄》在香港《新晚報》發表。1959年，金庸創辦香港《明報》，撰寫社評20多年，「左手寫社評，右手寫小說」，還成立了明報出版社與明窗出版社。

金庸小說改編影視作品的熱潮從未間斷，從早期邵氏武俠電影，到後期王家衛改編的《東邪西毒》，都深受歡迎；電視連續劇則從香港、台灣到大陸，多部經典一再被改編，成為不同年齡層的共同記憶，連帶捧紅許多明星，如飾演楊過的劉德華、韋小寶的梁朝偉，至今仍為影迷津津樂道。

金庸與台灣結緣，緣於圍棋。金庸喜歡下圍棋，曾在1985年和清華大學前校長沈君山約下圍棋，在香港的旅館偶然遇見遠流出版社董事長王榮文，促成後來遠流出版金庸的武俠小說。

風靡華人世界 打入國際

王榮文表示，金庸曾經來過台灣十次，最早第一次是1973年以《明報》記者身分來台，第二次則是應前總統蔣經國邀請，於1979年參加「國家建設會議」，第三次是1983年在應昌期圍棋基金會邀請下來台，跟旅日大國手林海峰對奕。

金庸武俠小說風靡華人世界，但今年二月才在英國出版，正式打入國際文壇，當地出版人喟嘆：「為何等了這麼多年，才終於有人將金庸小說引進西方國家？」

(中國時報)

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