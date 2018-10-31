家人陪伴身邊 金庸走得安詳

金庸被視為武俠小說一代大師。圖為當年金庸的離台記者會。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
1996年《倚天屠龍記》中，李連杰飾演張無忌。（學者提供）
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金庸影視作品大事紀

香港《明報》創辦人查良鏞昨晚逝世於香港養和醫院。他的兒子查傳倜說，父親走得安詳，彌留時家人均在身邊陪伴。消息傳出後，香港媒體聚集在醫院門口，希望能多瞭解查良鏞的病情，但院方或是家屬未出面說明。

香港媒體聚集 家屬未多說明

「The Culturist文化者」臉書專頁引述金庸兒子查傳倜短訊回覆父親離世消息，稱金庸走得安詳，彌留時家人均在身邊陪伴。

《成都商報》引述香港作家陶傑表示，金庸去世時並沒有留下什麼遺言，據瞭解，他今年身體一直不太好，「年齡逐漸增大，出現器官衰竭的情況。說話也不太清晰。」

1995年曾急性心臟病發

據《茶杯》雜誌之前的報導，查良鏞在1995年時急性心臟病發，有富豪御醫之稱的謝德富，曾半夜被急召到醫院替金庸檢查，發現金庸心臟的3條主要血管栓塞，立刻安排心臟外科專家為他做心臟搭橋手術。

金庸除了以武俠小說走紅華人世界的文學成就外，他也是著名的報人。他在2000年獲香港特區政府頒授大紫荊勳章，表揚他在中國文學和新聞工作方面的超卓成就，及在公共服務方面的貢獻。

1967年8月，疑因《明報》社評譴責左派放炸彈，招致左派不滿，有人把炸彈郵包寄至查宅，幸及早發現無人受傷，查良鏞其後到海外暫避風頭。

香港主權移交大陸前，金庸於1985年擔任基本法起草委員，1989年卸下《明報》社長職務。1991年明報上市，同年于品海的智才管理顧問收購《明報》，金庸在明報董事會改任名譽主席，至1994年全面退休。

(中國時報)

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