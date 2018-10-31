演楊過是緣分 劉德華惋惜武俠奇人

2018年10月31日 04:12 中國時報 林淑娟 、 洪秀瑛 、 李承陽 ／台北報導 ／台北報導

金庸筆下捧紅了華人演藝圈無數巨星，揮灑出影視圈半壁武林江山，經典作品數十年來不停翻拍，金庸30日逝世，曾演出經典作1983年《神鵰俠侶》的天王劉德華惋惜說：「金庸老師是一個武俠小說世界的奇人，自己能夠演出他筆下的角色楊過是一個緣分。」

劉德華表示，當年成立天幕製作有限公司的創業首作《九一神鵰俠侶》，即是金庸將小說《神鵰俠侶》給予他的電影命名。「一直以來都有關心他的身體狀況，他的離世絕對是武俠世界的一個大損失，願他一路好走，其家人亦能節哀。 」

任賢齊演出2000年八點檔《笑傲江湖》男主角令狐沖，他昨說：「感謝大師為我們留下精采的著作。」曾被金庸點名是「最喜歡的黃蓉」的周迅昨寫下：「先生登仙而去。」飾演過韋小寶的陳小春說：「小寶就此別過，查大俠好走。」

2014年新一代小龍女陳妍希則說：「我最愛的作家金庸老師，謝謝您的書陪伴著我在高中大學無數個白天夜晚，教導我俠義精神。有幸演出您書中的角色，找到人生的摯愛，走入人生的另一個階段，也感恩有這緣分。」

金庸晚年最親近的藝人，應屬在2013年版《笑傲江湖》電視劇演過他筆下「東方不敗」的陳喬恩。她曾說，每次去香港都會找金庸夫婦，而且每次都住他們家，感情好到一度被誤以為她是乾女兒。

陳喬恩2013年受訪時曾透露，那年的跨年跟金庸夫婦一起度過，彼此相處的方式也很簡單，金庸喜歡在客廳看書，她就跟金庸的妻子May一起坐在旁邊看書聊天，「相處得很愉快，讓我很自在，也找到自我。」她的經紀人昨表示，陳喬恩第一時間已經收到通知，她人正在麗江出外景，很震驚也很難過，一時之間還緩不過來，已慰問了金庸家人。

資深製作人周遊製作過中視《神鵰俠侶》，她聽聞噩耗時難過哭了。周遊回憶37年前在李朝永的建議下想拍古裝劇，兩人特地飛到香港找金庸，希望買下金庸小說所有台灣電視劇翻拍版權，當時金庸不計較價錢，唯一開的條件是「妳一定要拍得好」。周遊說，金庸曾公開說過在各種《神鵰》翻拍版本中，她製作的中視版本拍得最好，「我覺得很驕傲，沒有對不起金庸！」周遊並透露她的「阿姑」封號也是從這部戲開始的。

(中國時報)