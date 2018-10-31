翻拍電影眾星雲集 膾炙人口多傳奇

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中國時報
／台北報導

金庸的武俠小說不僅是洛陽紙貴的暢銷書，更經常被翻拍為電影，但相較於電視劇多叫好叫座，電影卻常顯得吃力不討好，畢竟要在2小時內演出原著小說的精髓片段，並傳達每個人物的心境轉折，是一大考驗，幸好仍留下不少膾炙人口的經典，也捧紅不少明星，在金庸武俠世界中的快意恩仇與刀光劍影間，張國榮、林青霞、李連杰、周星馳、邱淑貞和香港四大天王，都經過一翻驚天動地洗禮。

張國榮在1983年和翁靜晶主演《楊過與小龍女》，被譽為史上最清秀的楊過，該片出自香港邵氏影業，而邵氏最早改編的金庸作品應屬奠定王羽影壇地位的《獨臂刀》，該片主角和《神雕俠侶》楊過的遭遇近似，還都被師妹砍斷右臂，但當時未表明參考金庸小說，角色名稱也完全不同，算是「高度致敬」。

不過金庸和編劇倪匡、導演張徹是好友，他大氣度沒有多追究，張徹之後執導《射雕英雄傳》三部曲，邵氏則持續推出多部改編片，直到武俠熱潮退去，銀幕上的俠情仍激盪在武俠迷的心中。

新一代武俠電影開創者徐克當然沒錯過金庸小說，執導《笑傲江湖》和監製《笑傲江湖之東方不敗》，林青霞飾演雌雄同體的東方不敗，剛柔並濟的氣質可說無人能敵。但徐克買下改編版權後大改劇情，引起金庸不滿，電影卻意外受到好評，金庸率性表示：「我們朋友照做，但是我的小說不會再讓你拍。」

1992年由「星爺」周星馳主演的《鹿鼎記》是叫好叫座的代表，成為星爺代表作之一，據知，對於周星馳飾演韋小寶，金庸曾發傳真給劇組評道：「不做第二人想。」足見星爺確實演活作家心目中的人物。

最曲折的莫過於1994年的《東邪西毒》，由王家衛集合張國榮、梁家輝、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、楊采妮、張學友、張曼玉和王祖賢合演，片中名字和角色的設定都來自《射鵰英雄傳》，但主要故事和原著大相逕庭，幸好影壇大多給予高度評價。

(中國時報)

演楊過是緣分 劉德華惋惜武俠奇… 《射鵰英雄傳》翻拍成電視劇10次…

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