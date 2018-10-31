《射鵰英雄傳》翻拍成電視劇10次！每一代人 都有屬於自己的金庸群俠

2018年10月31日 04:12 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

「香港四大才子」之一的金庸，筆下的武俠小說無數，更是電視劇、電影翻拍熱點，從而造就無數大明星，每部作品經典角色都成為一代人的記憶。《射鵰英雄傳》是他第一部被翻拍成電視劇的小說，也是被翻拍最多次的小說，共10次，其次是《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》被翻拍8次，影帝劉德華、梁朝偉當年都因金庸的電視作品一炮而紅。

金庸小說膾炙人口，探討其不斷被翻拍並受電視觀眾喜愛原因，除了經典對白深植人心、人物個性鮮明，詮釋金庸筆下人物也大多是兩岸三地高顏值的男神、女神。以《射鵰英雄傳》來說，1994年版的郭靖、黃蓉分別是張智霖和朱茵；2003年則是李亞鵬和周迅：2008年是偶像版的胡歌和林依晨，每一版都掀起一股風潮，讓每個世代都有屬於自己面貌的金庸群俠。

《神鵰俠侶》中的楊過和小龍女，在不同年代都創下傳奇，1983年是劉德華和陳玉蓮，被奉為經典；1998年任賢齊和吳倩蓮版播出後評價兩極，1985年古天樂和李若彤的港版則有不同風情；1998年新加坡版是李銘順、范文芳，兩人因戲結緣成為夫妻，2014年版的陳曉和陳妍希雖引來熱議，不過兩人因演出《神鵰俠侶》，戲外也締造一樁良緣美談。

對於華語影視圈來說，金庸系列的武俠劇永遠不會過時，大陸名製片張紀中、周遊、楊佩佩及香港導演賴水清的金庸劇漸成品牌。張紀中的最大特點是對金庸原著的忠實，翻拍中體現出的俠客精神，胡軍版喬峰、劉亦菲版小龍女、劉濤版阿朱都被認為演繹得恰到好處，尤其是2003年電視劇《天龍八部》中胡軍扮演的喬峰，成為金庸劇中指標性人物。

香港導演賴水清以馬景濤版以及蘇有朋、高圓圓版本的《倚天屠龍記》則獲大陸金庸迷認可。

(中國時報)