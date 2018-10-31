雅俗共賞 金庸撐起文學大旗

2018年10月31日 04:12 中國時報 許文貞 、 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

金庸文武雙全，圖為2005年他參觀遠流讀家書房時，當眾揮毫。（本報資料照片）

金庸為作品題字，兩句七言詩正好涵蓋他寫的１４部作品。（本報資料照片）

金庸的離世代表一個時代的終結。研究武俠小說的學者、師大國文系教授林保淳表示，「倪匡曾說金庸是『古今中外空前絕後』。雖然『絕後』還不敢說，但他絕對是『空前』，目前也真的還沒有任何人能夠超過他的高度。他的離世是華文文學界的損失。」

諾獎作家 無人能及

林保淳表示，20世紀以來的華文作家，即便是得過諾貝爾文學獎的作家，沒有一個人能及的上金庸的影響力，「20世紀下半等於是金庸的世紀，他一個人就撐起了華文文學最大最耀目的一面旗。也是他把別人瞧不起的武俠小說帶進了文學的殿堂。過去大家都排斥通俗文學，金庸的出現讓人了解，通俗文學也能寫的很好，擴大了文學的範疇。」

林保淳表示，金庸對自己的作品非常嚴肅，「他對作品要求很高，像是人物形象的設計，他十幾部武俠小說裡沒有一個男主角性格是重複的。一般作家作品中很難避免結構重複的情形，金庸的小說情節都非常特殊，完全沒有重複的狀況。」

遠流出版社董事長王榮文表示，金庸不太愛說話，大部分時間都在看書，不只閱讀量大，記憶力也絕佳，過目不忘，讀書時是看一頁撕一頁，也因此對於自己筆下的人物、情節都記得非常清楚，「他曾說過，這幾千個人物都在他肚子裡，每天跟他一起生活，甚至會想像和筆下的角色吃飯、對話。見到這樣的人，才知道原來是這樣才能成為一個大學問家和好的小說家。」

自我要求 非常嚴格

「女版金庸」之稱的武俠小說家鄭丰表示，自己才識字不久就開始讀金庸了，小學三年級便自稱「華山派小師妹」。赴美讀大學打包行李時，怎麼都得帶上一套已看過無數遍的《笑傲江湖》。鄭丰則曾表示自己最喜歡的金庸武俠角色是任盈盈和令狐沖。

(中國時報)