楊過等不到小龍女 大師擱筆痛哭

2018年10月31日 04:12 中國時報 邱祖胤 ／台北報導 ／台北報導

金庸作品一覽表

金庸寫武俠，卻不只寫武俠，其中《神鵰俠侶》的淒美故事，融合師生戀、老少配，男主角苦等女主角16年，賺了不少書迷眼淚，書中援引元朝詩人元好問詩句「問世間情為何物，直教人生死相許」，更成為經典名句。

金庸本人的情史也不遑多讓，晚年的金庸接受採訪時簡單談到過家庭生活。

金庸共有3段婚姻。第一任妻子叫杜冶芬，兩人於1948年結婚，聰明刁鑽、辯才無礙，被視為「黃蓉」的原型；第二任妻子朱玫為記者出身，聰明幹練，為金庸穩住《明報》事業，更為他生了4個孩子，有「趙敏」的風範，後因金庸外遇而離婚。

第三任妻子林樂怡比金庸小20多歲，認識金庸時才16歲，兩人相識之後即成為忘年之交，林樂怡更成為金庸後半輩子的伴侶，有人認為她是小昭的化身，也有人認為她是小龍女的典型。

不過雙魚座的金庸生性浪漫，難以捉摸，《神鵰俠侶》讓男女主角愛得死去活來，當年連載，許多人生怕小龍女再也回不來了，後來果然喜劇收場，卻又被評者認為是敗筆。作家倪匡則表示：「他這樣寫絕對可以諒解，因為當時正是《明報》草創初期，《神鵰》在報上連載，若是小龍女忽然從此不見，楊過淒涼一生，只怕讀者一怒之下，再也不看《明報》了。」

不過當金庸寫到楊過等不到小龍女而太陽下山時的那段，寫完擱筆，竟痛哭失聲，嚇壞身邊的人，用情至深，亦可見一斑。

(中國時報)