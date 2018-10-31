政壇多人是金迷 賴揆管爺皆鐵粉

2018年10月31日 04:12 中國時報 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

金庸生前在台灣雖與政治界少有來往，但早自蔣經國、嚴家淦，到現在的行政院長賴清德等政界人物都是「金庸迷」，不時引用金庸小說「過招」，賴揆也說，金庸大師創作無數經典，帶給他許多快樂和啟發。

金庸在香港創立《民報》，批評先總統蔣介石，因此早期金庸小說在台灣也被列為禁書，嚴家淦曾專門派侍衛去出版社幫他找《射鵰英雄傳》。蔣經國就任行政院長後，在一次歲末與記者聯歡時，與海外記者說起《射鵰英雄傳》中的人物如話家常。

1973年春，金庸曾受邀來台與蔣經國見面，從1977年開始，遠景出版社不斷向國民黨要求「解禁」金庸作品。至1979年9月，遠景得到一紙公文「金庸的小說尚未發現不妥之處」，才在台灣解禁。

在台灣，「金庸迷」無法統計。之前台大校長當選人管中閔在臉書以「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」自抒己志，賴揆隔空過招，以《倚天屠龍記》「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」來回應。

賴揆還解釋，九陽真經是金庸粉絲公認武功最強的，但當中有三段話，管中閔只引用了前兩段，意思是再強的人都不必為他所動，應該要像清風一樣拂過山崗，像月光一樣灑在大江上，讓人看得心曠神怡。至於「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」，這是九陽真經最高境界「只能意會無法言傳」。

事實上，賴揆不止一次提及金庸小說《倚天屠龍記》，還曾公開表示很喜歡男主角張無忌的角色，之前也形容桃園縣長鄭文燦就像是張無忌，從蘇貞昌學到「乾坤大挪移」，也跟蔡英文把張三丰的「太極拳」學到了。

前行政院長劉兆玄則是金庸少數稱讚過的政治人物，劉年輕時以「上官鼎」名號寫了不少武俠小說，被金庸稱讚在台灣「我個人最喜歡的作家，第一是古龍，第二就是上官鼎」。劉兆玄幾年前出版88萬字的武俠小說「王道劍」，他說，當時曾想拿給金庸看，但據悉他身體不太好，已經不大看書，因此作罷。

(中國時報)