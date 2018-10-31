真正偉 國民黨拚金馬澎全壘打

澎湖縣長候選人賴峰偉（右）、金門縣長候選人楊鎮浯（左一）與爭取連任的連江縣長劉增應（左二）30日簽下區域共同政見，要將離島3縣市打造為「金馬澎黃金三島」，爭取資源，合作互利雙贏。 （王英豪攝）

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中國時報
／台北報導
金門、馬祖及澎湖各有不同風貌和特色，如能攜手串聯，以跳島套裝行銷國際，對當地旅遊發展將大有助益。圖為馬祖北竿的芹壁聚落。（本報資料照片）
金門、馬祖及澎湖各有不同風貌和特色，如能攜手串聯，以跳島套裝行銷國際，對當地旅遊發展將大有助益。圖為上月1600多名長泳選手挑戰澎湖灣長泳，創歷年新紀錄。（本報資料照片）

國民黨昨天發表「金門、連江、澎湖縣長提名候選人發表區域共同政見」，未來離島將攜手串連、共享資源，以跳島套裝行銷國際。主席吳敦義號召外島鄉親，力挺國民黨提名縣長候選人，共同建設屬於金馬澎的黃金三島。黨內評估，目前離島選情民調都穩定領先，有機會全壘打。

整合共享離島觀光資源

由連江縣、金門縣以及澎湖縣長候選人劉增應、楊鎮浯、賴峰偉共同提出「黃金三島」共同政見，並分別從名字當中取了一個諧音字，由劉增應的「增」、楊鎮浯的「鎮」和賴峰偉的「偉」組成了「真正偉」大連線。

政見包括離島攜手串連，打造黃金三角；整合共享離島觀光資源，以黃金跳島套裝遊行銷國際；改善基礎建設，讓交通便利，水電無虞，醫療無憂；活化閒置營區，共創軍民雙贏；垃圾轉運制度化，協商解決海漂垃圾問題；建立育兒減壓、青年圓夢、長照樂齡快樂島等。

吳敦義致辭表示，希望3位候選人團結一致，一心一德，將金馬澎連結成最重要的組合，一同爭取資源，合作共創互利雙贏。

據了解，澎湖縣黨內民調仍約有10趴的領先幅度，但未表態率偏高，且地方仍有雜音，因此，前立法院長王金平周一召集地方「頭人」，直接與賴峰偉面對面「坦誠」溝通，雖然傳出會中瀰漫濃濃火藥味，但在一陣「發洩」後，也有共識全力輔選，而前立委林炳坤昨天再度北上，向王金平說明最後階段工作概況。

澎金選戰存變數 連江穩

金門的部分，雖然都呈現小幅領先的格局，但黨內輔選幹部表示，因為盤很淺，所以變數相對很多，任何一個事件都可能有轉變，包括天候都會影響選舉結果，加上對手選舉經驗豐富，又是有現任優勢，剩下的時間都會嚴陣以待，並安排高雄市長候選人韓國瑜跨海助選。至於連江縣，選情則是相對單純。

(中國時報)

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