聲援婦聯會又改口 「兩岸一家親」2.0版！柯再現髮夾彎 藍估民調掉5％

2018年10月31日 04:12 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲日前聲援婦聯會，隨後態度又轉彎，改稱對婦聯會不熟，更在臉書為「錯誤的援引例證」道歉。國民黨北市議員候選人李柏毅30日直言，柯文哲確實有吸到部分藍營選票，但柯說法反覆，讓藍營許多年長者生厭，他預估，此事件會讓柯流失至少5％選票。

選戰倒數24天，李柏毅與民進黨議員顏若芳、社民黨議員候選人許菡芸接受電台專訪，談到柯文哲有關婦聯會失言一事，李柏毅說，柯文哲已從素人變政治人物，當下看到現場都是藍營的人，順口就說貼近藍營的話，沒想到，後來被綠營狂轟，說法又轉彎，證明他毫無中心思想。

事實上，柯文哲也曾為爭取民進黨禮讓，在電台專訪為「兩岸一家親」論述道歉，不料引發喧然大波，藍綠都不討好，趕緊又修正說法，柯事後也自爆，「道歉說」讓他民調掉了15％。

李柏毅坦言，兩岸一家親論述還是有幫柯文哲吸到藍營選票，但婦聯會事件後，很多選民不滿柯說法反反覆覆，他預估柯在藍營支持度至少會掉5％以上，若能全部回流給國民黨，一來一往就是10％差距，「我覺得丁守中穩了！」

顏若芳則抨擊，不論年輕人或長者都很重視轉型正義，柯文哲卻用近乎極權統治者的話說「過去讓它過去」，讓人無法接受，她認為現在年輕人已不會一窩蜂推崇柯講的話，而是變得較理性，會比對柯前後矛盾說法。

面對藍營在台北市長選戰仍落後，李柏毅認為，近來國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起「韓流」，一路蔓延到各縣市，成功喚回支持者信心，相信國民黨會改變，北市會勝選。

(中國時報)