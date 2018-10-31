澎湖 群雄割據翻轉難 藍軍陷困境

2018年10月31日 04:12 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

今年澎湖冬天冷、選舉氣氛更冷，雖然縣長選舉破天荒有7名候選人逐鹿，但迄今無廝殺大陣仗，初估選情仍是藍、綠對決，但藍營群雄割據，反而讓陳光復有望爭得連任。

距年底投票日近，澎湖街頭卻異常冷清，候選人競選旗幟稀疏零落，就連掃街宣傳車都還沒熱車出動的跡象。

人民對民進黨執政沒信心的效應，直接反應在離島澎湖縣長選舉，7名候選人競爭創下地方史上最多新紀錄；民進黨現任縣長陳光復、國民黨前縣長賴峰偉、國民黨澎湖縣黨部前主委鄭清發、旅外企業家陳大松、澎科大教授吳政隆、大東山珠寶商呂華苑、海洋公民基金會前執行長翁珍聖，個個都有信心，但誰也不服誰。

雖然日前有民調指出，賴峰偉支持度領先陳光復，加上呂華苑涉嫌送禮賄選遭檢方裁定30萬元交保候傳等衝擊選局，卻也未炒熱選戰氣氛。

澎湖選民大多認為，民調結果與地方感受落差大，尤其近年來澎湖藍綠板塊已呈五五波，這次選戰更是團結的綠軍對戰分裂的藍軍，雖然民進黨中央將澎湖縣列為「紅燈警戒區」，但目前看來，綠軍陳光復連任的贏面仍較大。

選民厭惡黨派爭鬥，無色覺醒意識抬頭，澎湖無黨無派第3方候選人，無形中變成一股清流新勢力，主打「不投藍、不投綠、就投新鮮人」，新話題刺激著選情，但也同時瓜分了藍、綠基本票源。

積極挽救頹勢，現階段澎湖縣長選舉藍綠陣營各祭出選戰新策略，綠軍全力動員固樁穩定基本盤，起厝起一半、師傅不能換，同時號召旅外鄉親踴躍返鄉投票大團結。

藍軍則呼籲選民不要投給不會當選的人，希望大家棄保，集中選票投給國民黨，屆時選戰才會逐漸升溫。

(中國時報)