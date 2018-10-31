金門 陳、楊2強旗鼓相當 連江 劉增應連任呼聲高

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中國時報
／金門─連江連線報導

金門縣長選舉6搶1，目前尋求連任的無黨籍陳福海與國民黨徵召的楊鎮浯形成對壘局勢，雙方相互叫陣，旗鼓相當。前縣議長謝宜璋主打「空軍」網路直播，「網紅」式的非傳統打法，也吸引可觀年輕族群，扮演左右選情關鍵角色。

擁行政資源優勢的陳福海大打政績牌，強調過去4年致力水電、交通和教育等建設，爭取縣內經濟選民和中老族群認同外，也打出前瞻性的通水、通電和通橋「新三通」願景牌，希望吸引年輕選票。

但因民進黨對金門縣長採「不提名」、「禮讓」和「結合在地力量」處理方式，且蔡總統又是捲入陳致中夜赴招待所事件的金門縣前環保局長蔡其雍入黨推薦人，被國民黨順勢將選戰導向「藍綠對決」，預期將在決戰期持續發酵，為選戰帶來變數。

楊鎮浯還緊咬陳福海全程主導金酒赴大陸東北試釀案，導致金酒營業機密外洩，及賤賣縣有土地、4年任內亂花錢，縣庫結存銳減，強力批判他專擅獨行，還在議會說謊，要求他退出選舉。陳福海也提告反擊，雙方進入短兵相接。

一般評估，陳福海在東半島的金湖、金沙鎮占優勢；楊鎮浯在西半島的金寧鄉、金城鎮經營有成，小金門離島則各擅勝場，目前出現五五波緊繃情勢。

至於馬祖連江縣長方面，除現任縣長劉增應角逐連任外，另有3人登記，包括樹黨蘇柏豪、曾代表民進黨參選立委的魏耀乾改以無黨籍參選及無黨籍朱秀珍，形成4搶1局面，地方人士對劉增應讚譽有加，連任呼聲不低，但另3人實力同樣不容小覷。

連江縣分南竿、北竿、東引及莒光4鄉，南竿為政經中心與縣政府所在地，人口數最多，每4位馬祖人就有一位姓陳，宗族勢力成兵家必爭票源。

據知，朱秀珍是連江縣地方自治以來首位女性縣長參選人，現任連江縣自來水廠副廠長，有趣的是，其中僅劉增應為土生土長馬祖人，其餘3人均台灣本島遷戶口至馬祖。地方人士分析，旅台馬祖人多遷居桃園市八德區，人數比本島還多，是否返鄉投票將是選戰關鍵。

(中國時報)

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