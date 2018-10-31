丁批柯政治軟絲 姚籲民進黨大是大非

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲日前聲援婦聯會稱「現在運作好好的，管他過去在幹嘛？」後又改口說「雞同鴨講」。國民黨台北市長參選人丁守中認為，柯不僅是政治水母，更堪稱自然界變色之王的「政治軟絲」，變得猛又快。民進黨台北市長候選人姚文智日前呼籲民進黨譴責，但黨中央「不回應」後，姚昨天表示，這是大是大非，應勇往直前。

丁守中昨受訪時指出，柯文哲就是沒核心價值才會變來變去。而民進黨就是愛搞政治鬥爭，把國家機關變成政治鬥爭工具。他說，如按民進黨說法，說國民黨創建的，就是附隨組織，那中華民國不就國民黨創建的？中華民國也是國民黨附隨組織嗎？

丁守中也在臉書形容，柯文哲不僅是政治水母，變來變去，更堪稱「政治軟絲」，變得更猛更快。談什麼轉型正義、轉彎正義，反反覆覆，千變萬化，根本每天都是轉彎不正義。之前大巨蛋也這樣，選舉時說是弊案，選後不就跟遠雄密會？還要幫遠雄移樹？接著遇到護樹團體批判又縮回去，馬上就轉彎。

姚文智則表示，柯文哲這次不是失言，因柯市長是在一個安排好的場合，而講話對象是婦聯會主委，引經據典做好準備。柯對台灣民主這麼多年來的努力流露出輕賤態度，輕賤所有人對台灣公義社會的追求，輕賤台灣價值要實現公平的社會，這是算計不是失言，算計表現在市政。

姚文智直言，柯文哲的道歉不清不楚，事實就是4年來轉型正義一件也沒做，現在更可怕的是，人民討回來官夫人口袋的400多億，竟然說算了？轉型正義拖那麼久大家已耐了，我們不斷糾纏這議題，就是因柯市長掩耳盜鈴向權貴靠攏。

(中國時報)

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