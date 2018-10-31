宜蘭縣長民調 林姿妙大超前

2018年10月31日 04:12 中國時報 王正寧 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

即使黨政高層不斷加大輔選力道，陳歐珀始終在後苦苦追趕，且差距依舊極大。（陳歐珀競選總部提供）

如果明天就是投票日，在林姿妙、陳歐珀、林錦坤、林信華、陳秋境這5位縣長候選人當中，請問您會投票給哪一位做縣長？ （人名隨機出現）

民進黨執政的宜蘭縣有望重現藍天！根據《旺旺中時媒體集團》最新公布民調顯示，如果明天就是投票日，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，以44.6％的支持度，狂勝民進黨候選人陳歐珀的14.3％。在看好度方面，兩人的差距更大，林、陳兩人分別是52.3％以及10.9％。

林感謝鄉親 陳保持樂觀

對於民調大幅領先，林姿妙表示，對於這次的民調結果，證明民眾不喜歡負面選舉，她也要告訴競爭對手，接下來的20幾天請回歸「公平的競爭」，民主聖地拒絕負面選舉。

陳歐珀陣營則說，選舉是看趨勢發展，目前內部評估陳歐珀的民調是持續往上發展、對手林姿妙則是往下，對選情發展還是保持樂觀態度，也會繼續努力爭取更多的選民認同。

宜蘭縣的民調顯示，表態一定會及可能會去投票的比例達到78.4％，不一定、看情形及不會投票的則有21.6％。

中央政績差 林藍綠通吃

民進黨在宜蘭縣扎根甚久，過去許多黨外人士皆出自宜蘭，但民進黨2016年執政後，中央政績不受肯定，拖垮地方選情。值得注意的是，這份民調中「不表態、沒決定、不知道、拒答」達36.2％，有可能是民進黨過去的支持者，11月24日是否出門投票、投給誰，將具有關鍵影響力。

交叉分析發現，林姿妙得到不分性別、年齡、教育程度與地域的全面支持，在羅東的大本營，林姿妙也以51.8％的支持率強壓陳歐珀的17.3％，顯見過去鎮長任內政績得到基層認同。

林姿妙除了狂掃82.3％的泛藍支持者選票，即便是自認政黨傾向泛綠的受訪者，林也僅以34.2％的支持率，小輸陳歐珀38.7％，充分展現藍綠通吃的實力。

在看好度方面，有過半、高達52.3％的受訪者認為林姿妙會當選。同樣地，這也呈現不分性別、年齡、教育程度以及地域。有趣的是，政黨傾向泛藍的支持者有79.6％看好林姿妙，但自認泛綠的選民也有58.5％持相同看法，看好陳歐珀則只有20.8％。

此次民調是在10月26至27日，由艾普羅民調公司執行，有效樣本1074人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

(中國時報)