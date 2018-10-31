林扎實經營 陳12鄉鎮全趴

2018年10月31日 04:12 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底縣市長選戰距離投票日只剩下24天，根據最新民調顯示，國民黨候選人林姿妙以44.6％的支持度，遙遙領先民進黨候選人、現任立委陳歐珀的14.3％，領先超過30個百分點，幾乎可以宣告勝券在握。

宜蘭縣長選戰一路打到現在，民調結果並不會讓人感到意外，尤其是在蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等綠營黨政高層不斷加大輔選力道後，陳歐珀的選情卻是每況愈下。

陳歐珀個人的爭議性及黨內初選過程中的諸多紛爭，讓綠營始終無法翻轉選情；相較之下，林姿妙長期以來一步步扎實經營基層的親民、柔軟形象，卻是深植人心。

綠營原計畫只要能挽回泛綠支持者的心，對傳統「綠大於藍」的宜蘭縣，就有勝選機會，但這份民調卻顯示，政黨傾向綠營並支持陳歐珀的僅有38.7％，僅略高於林姿妙的34.2％，顯見泛綠支持者的票源大幅鬆動；反觀偏藍陣營的支持者，林姿妙囊括了82.3％、陳歐珀僅獲得4.2％的支持。

更讓綠營膽顫心驚的是，全縣12個鄉鎮市林姿妙獲得全面壓倒性勝利，而原屬於綠營大票倉的冬山鄉、五結鄉、三星鄉、員山鄉等，陳歐珀竟全被打趴在地，尤其是最具指標意義的綠營票倉冬山鄉，民調也顯示林姿妙獲得了46.1％的超高支持度，陳歐珀則只有13.5％；在三星鄉部分，不僅是民進黨籍現任議長陳文昌的大本營，更是前法務部長陳定南的故鄉，結果林姿妙更以過半數的53.7％支持度，將陳歐珀的15.3％遠拋在後。

(中國時報)