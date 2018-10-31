旅遊補助一縣兩制 宜蘭跳腳

交通部觀光局推出「前進宜花東．高屏暖冬遊」補助國內旅遊方案，不料，卻將宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市等三個鄉鎮市排除在外，圖為礁溪溫泉是台灣唯一的平地溫泉，絕佳的水質，吸引絡繹不絕的遊客。（礁溪鄉公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

交通部觀光局推出「前進宜花東．高屏暖冬遊」補助國內旅遊方案，不料，卻將宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市等三個鄉鎮市排除在外，不僅國民黨縣議會黨團大呼離譜，綠營也大為跳腳。不過，觀光局推是宜蘭縣政府自己提報，只是宜蘭代理縣長陳金德表示，並沒有接到觀光局的來函或電話詢問，對此並不知情。

宜蘭縣議會國民黨團30日舉行記者會表示，不只這次觀光局補助案離譜，從先前交通部長吳宏謀談高鐵環島規畫、前瞻軌道建設全台特別預算，宜蘭都被獨漏，甚至這次普悠瑪列車出軌翻覆地點的新馬大彎道，也被排除在全台36處鐵道截彎取直計畫中，在民進黨執政下，宜蘭備受忽略，實在嚥不下這口氣。黨團更質疑說，難道宜蘭人沒有繳稅金嗎？要這樣被當成二等國民看待？

不只藍營不滿，綠營也大喊不合理，民進黨籍的宜蘭市長江聰淵表示，觀光局拿已經補助礁溪溫泉節及經濟部另補助宜蘭市公所推動城市行銷為由，將這兩個地方排除，這完全沒有道理也不合理；同為民進黨籍的礁溪鄉長林錫忠說，這樣當然不公平，觀光業者更是大反彈，尤其近來大環境不好，礁溪的觀光業者無論是住房率、名產店及餐飲業的客源、銷售業績一直掉，已請縣府向交通部反應。

國民黨籍的頭城鎮長曹乾舜也表示，頭城鎮觀光資源豐富，但受到東北季風影響，使得冬季觀光旅遊失色不少，不論是鎮公所或東北角風管處都努力推動頭城鎮的觀光行銷，希望創造出冬季觀光人潮，但交通部觀光局的提振計畫，卻將頭城鎮排除在外，實在讓人無法接受。

對於觀光局表示是宜蘭縣政府自行提報三個鄉鎮市不列入補助範圍，代理縣長陳金德昨強調，其中可能有所誤會，因為這是觀光局自己做的政策決定，並沒有事先發函或以電話與縣府聯繫，縣府也沒有提報哪些鄉鎮市可不納入補助範圍，縣府對此事並不知情。不過，民進黨宜蘭縣長候選人、立委陳歐珀表示，經過反應爭取，行政院跟交通部已確定修正，將宜蘭全縣都納入補助範圍。

(中國時報)

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