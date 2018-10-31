民進黨後院放火 陳歐珀雪上加霜

2018年10月31日 04:12 中國時報 胡健森

宜蘭縣長選情，民進黨候選人陳歐珀一路苦苦追趕，正無計可施之際，民進黨中央執政團隊竟又在他的後院放火，在交通部觀光局「前進宜花東．高屏暖冬遊」補助國內旅遊方案中，竟然未將頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市納入補助範圍，除了讓同屬綠營的礁溪鄉長、宜蘭市長背了黑鍋，被民眾罵翻，身為交通委員的陳歐珀更成為眾矢之的，觀光業者也「譙翻天」。

交通部觀光局推說是宜蘭縣政府主動提報，但隨即被縣府打臉；宜蘭代理縣長陳金德說，這是觀光局自己可做的政策決定，縣府事先並不知情。如陳金德所言為真，那最有可能的就是觀光局的主事者在考量補助經費有限，或者是其他檯面下的因素，甚至單純就是官員草率決定公布後，發現引發極大反彈，卻又不敢承擔衍生的責任問題，便直接推說是宜蘭縣政府自行提報。

對陳歐珀而言，這把突如其來的「無名刀」，恐讓其選情雪上加霜，被觀光局這麼一攪和，宜蘭縣觀光業者的怒火可以想見，雖然陳歐珀急忙補破網，將頭城、礁溪、宜蘭3個鄉鎮市爭取列入，但經此波折，陳歐珀恐怕只有被扣分的份。觀光局原先排除補助的3個鄉鎮市，在這次的宜蘭縣長選戰中，都具有舉足輕重的地位。其中，宜蘭市是宜蘭縣的「大房」，民進黨籍的現任市長江聰淵正在力拚連任，對江聰淵而言，此風波真是讓他一肚子氣卻無處宣洩，而宜蘭縣唯一的立委、也是交通委員的陳歐珀，自然難辭其咎。

另外，目前也是綠營執政的礁溪鄉，也是綠營重要票倉之一，這場風波雖然不算大，但看在宜蘭縣民的眼裡，明明是一個再簡單處理不過的問題，卻能搞成這個樣子，陳歐珀的能力恐怕又被打了一個大問號。

(中國時報)