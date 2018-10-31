賴提回聘老司機 藍譏做功德

2018年10月31日 04:12 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委江啟臣針對普悠瑪翻覆事件痛批賴揆執政無能，要求交通部長吳宏謀下台負責。（姚志平攝）

針對普悠瑪翻覆事件痛批賴揆執政無能，要求交通部長吳宏謀下台負責，賴清德表示等調查告一段落後再處理。（姚志平攝）

行政院長賴清德昨到立法院備詢，國民黨立委李彥秀質詢，現在為了台鐵安全要推動普悠瑪雙駕駛，但是人力要從哪裡來？在人力還沒聘足前，賴清德建議，交通部以1～2年專案方式，聘請剛退休的駕駛，擔任雙駕駛中的一位。但是國民黨立委陳宜民質疑，明年台鐵沒有編列此預算，難道要回聘的司機「做功德」？

藍籲排班問題 先解決

在野黨立委昨也輪番要求交通部長吳宏謀要負政治責任下台，國民黨團總召江啟臣拿著標語「執政無能，賴皮吳恥」要求吳宏謀負政治責任。賴清德強調，待調查報告出來後就會決定，台鐵局長也已經下台了，還不耐煩丟一句「是要回答你幾次？」時代力量立委黃國昌昨也批評吳宏謀一問三不知，應該要下台，「還在對社會撒謊講幹話。」

李彥秀則質疑，要推動雙駕駛制度大家當然贊成，但人力不足將是嚴重問題，班表要如何排？台鐵應該要解決的，還是留人的問題，光是排班就有很大問題，「過勞的雙駕駛，國人可以接受嗎？」

未編列預算 如何聘人

賴清德則建議，在人力聘足之前，聘退休司機員成為雙駕駛的其中一位。他強調，人力不足有很多方式可以做，中長期來說，各項人力需求當然要制度性面對，未來的體檢是台鐵必須做的。

交通部長吳宏謀表示，仍要遵守《勞基法》。有些熱心、剛退休的駕駛員，現在希望他們回來，協助度過人力吃緊的難關。

陳宜民則質疑，如果台鐵要新聘員工，社會各界都會支持，但是根本沒有編列在108年度預算內，台鐵根本無法做這一類的計畫，難道賴院長要退休駕駛「做功德」，要這些已退休駕駛，無償回到台鐵，免費為人民服務？

陳宜民批評，根據《預算法》相關條文規定，預算動支的情況有「立法院同意」（去年未編列）、「緊急災害動支預備金」（不符緊急災難），但這兩個條件在這一次台鐵要新聘駕駛員的情況都不符合，而台鐵一貫「頭痛醫頭」的辦事態度，這次事故的主因，其實根本就是可以避免的。

(中國時報)