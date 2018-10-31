9成年改訴願遭駁 恐爆宿怨潮

2018年10月31日 04:12 中國時報 張理國 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

軍公教年改約有33萬多人權益受損，在訴願不成後，9合1選舉極有可能爆發對蔡政府討公道的「宿怨潮」。政院統計，光是部分軍、教人員提出訴願的數字就達到2萬多件，已審核的1萬6483件訴願案全數沒有成功，當中9成被駁回，1成不受理，行政院訴願審議委員會主委林秀蓮表示，包括被駁回及不受理者，都可以提出行政訴訟救濟。

全國公務人員協會理事長李來希昨天表示，訴願案遭駁回是「預料中事」，對於審理中的公務員部分，他也沒有期待。退休軍公教團體也已研議循行政訴訟途徑爭取權益。

33萬被影響的軍公教人員，其中軍、教人員依法可提起「訴願」，公務人員可提出「復審」；目前向行政院訴願委員會提出的訴願案件有2萬多件，已完成1萬6483多件訴願案審查，全數沒有訴願成功。

至於公務人員年改，保訓會表示，根據統計，各公務機關受理提出復審的案件將近10萬件，目前保訓會已收到8萬6千多件來自各機關的答辯書，正陸續召開審查會進行審查，預計年底之前會召開首次委員會決定如何處理，再回覆當事人。

據了解，行政院訴願會駁回9成訴願是因大多數的當事人都是主張「違反信賴保護原則、法律不溯既往、法律都是違憲、行政處分也是違法的」，但原處分機關依照新法核算退休金，造成當事人不滿，只要金額無誤，訴願會也只能按照原處分機關「再核算」後的答辯書處理，也就是駁回訴願。畢竟「法律有沒有違憲」並非訴願機關來審查。

至於1成不受理的原因，則是軍方第1批處分書有誤，後經撤銷改發第2批處分書，依據第1批處分書訴願的理由已不存在，因而不受理；另外則是當事人不知道年改案有月退「樓地板」設計，誤以為自身權益受損提出訴願，這部分因當事人權益未受損而不受理。

這波年改受衝擊人數，退伍軍人約有6萬多人、退休公務員約有13萬人、退休教職人員約有14萬多人，而相關訴願案件在後續新增退休人員後還會陸續增加。針對訴願會駁回及不受理訴願案，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院依法，尊重訴願會的決定。

(中國時報)